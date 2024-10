Podwójne morderstwo w Lipianach. Sprawca okrutnej tragedii usłyszał zarzuty. Przyznał się do winy

- Prokuratora wnioskowała o 3 miesięczny areszt. Sąd po rozpatrzeniu sprawy przychylił się wniosku. Mężczyzna zatrzymany w sprawie przyznał się i złożył wyjaśnienia, nie mniej nie możemy udzielić informacji, co było motywem oraz samej treści wyjaśnień. Do tej pory nie znaleziono narzędzia zbrodni. Zatrzymany usłyszał zarzut zabójstwa, za co grozi mu od 10 lat do dożywotniego pozbawienia wolności - mówi prokurator Szozda.