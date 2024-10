i Autor: Domin / Super Express Morderstwo w Lipianach

Podwójne morderstwo

Burmistrz odniósł się do tragedii w Lipianach. "Oferujemy wszelką pomoc"

Koszmarna zbrodnia, do której doszło w czwartkowe popołudnie wstrząsnęła mieszkańcami Lipian (woj. zachodniopomorskie). W budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei znaleziono ciała dwoch kobiet. Obie zginęły od ciosów w głowę. Do tragedii odniósł się również burmistrz miasteczka, oferując niezbędne wsparcie dla tych, którzy będą go potrzebować.