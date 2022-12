Pociągiem w granicach Szczecina nadal pojedziemy z sieciówką. Jest jednak ważna zmiana

Zachodniopomorscy przedsiębiorcy przerażeni. "Może zniknąć co trzecia restauracja"

Stał na wiadukcie, od skoku dzieliły go centymetry. Na pomoc młodemu mężczyźnie ruszyli stargardzcy policjanci

Miasto po raz kolejny przedłużyło umowę z przewoźnikiem. Oznacza to dodatkową, wygodną opcję poruszania się alternatywnym środkiem transportu w granicach administracyjnych Szczecina. Pasażerowie komunikacji miejskiej, posiadający bilety okresowe ZDiTM, będą mogli nadal podróżować pociągami Polregio kursującymi do i ze Szczecina Głównego, w granicach administracyjnych Szczecina, między stacjami: Szczecin Główny, Szczecin Port Centralny, Szczecin Zdroje, Szczecin Dąbie, Szczecin Zdunowo, Szczecin Załom, Szczecin Podjuchy, Szczecin Gumieńce. Jest jednak bardzo istotna zmiana - bilety będą honorowane jedynie w dni powszednie, a nie jak dotychczas - przez cały tydzień.

- Zgodnie z umową zawartą z POLREGIO S.A., w pociągach przewoźnika kursujących do i ze Szczecina Głównego, w granicach administracyjnych miasta Szczecin tj. między stacjami: Szczecin Główny, Szczecin Gumieńce, Szczecin Port Centralny, Szczecin Zdroje, Szczecin Dąbie, Szczecin Zdunowo, Szczecin Załom, Szczecin Podjuchy, w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., honorowane będą wszystkie bilety okresowe ZDiTM oraz ulgi i zwolnienia zgodnie z katalogiem określanym przez prawo lokalne - tłumaczy Marta Kwiecień-Zwierzyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

To rozwiązanie okazuje się bardzo pomocne, w sytuacji, gdy na trasach między prawo- i lewobrzeżną częścią Szczecina dojdzie do utrudnień z powodu robót drogowych, wypadku czy awarii w komunikacji miejskiej. Zamiast stać w korkach lub czekać na opóźniony tramwaj lub autobus, można dosłownie w kilkanaście minut dostać się na drugi koniec miasta.

Bilety będą honorowane do 31 grudnia 2023 roku. W pociągach honorowane będą także wszystkie ulgi i zwolnienia, z których korzystają pasażerowie komunikacji miejskiej w Szczecinie co oznacza, że np. dzieci uprawnione do darmowych przejazdów w komunikacji miejskiej mogą również bez biletu jechać pociągiem.

Sonda Jak oceniasz szczecińską komunikację miejską? Dobrze Źle Nie mam zdania