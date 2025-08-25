Planowane wyłączenia prądu w Szczecinie i okolicach od 25.08.2025. Tutaj zgaśnie światło!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-08-25 3:04

Gdzie w najbliższych dniach można spodziewać się braku zasilania? Sprawdź, gdzie zgaśnie światło! Przygotowaliśmy dla Was najnowszy harmonogram planowanych wyłączeń prądu na terenie Szczecina i okolic.

Wyłączenia prądu związane są z pracami konserwacyjnymi lub z inwestycjami w najbliższej okolicy - pracami budowlanymi, drogowymi itp. W przeciwieństwie do nagłych awarii, są zaplanowane, a informacje o wyłączeniach są publicznie dostępne, co pozwala uniknąć ewentualnych kłopotów i niedogodności związanych z chwilowym brakiem energii elektrycznej.

Gdzie wyłączą prąd w Szczecinie i okolicach?

Gdzie w najbliższym czasie ENEA Operator planuje przerwy z dostawie zasilania na terenie Szczecina i okolicznych miejscowości? Wszelkie informacje znajdziecie w poniższej galerii:

Wyłączenia prądu w Szczecinie i okolicach
10 zdjęć

