Pilne: Awaria wodociągu w Szczecinie! Problemy z wodą w wielu dzielnicach

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
PAP
PAP
2026-06-20 11:29

Na mieszkańców Szczecina spadły poważne utrudnienia związane z awarią sieci wodociągowej. Jak poinformował w sobotę Zakład Wodociągów i Kanalizacji, uszkodzeniu uległ wodociąg o dużej średnicy znajdujący się przy ul. Starkiewicza. W efekcie w wielu częściach miasta występują problemy z dostępem do wody lub znaczne spadki ciśnienia w kranach.

Woda lejąca się z kranu do czarnego zlewu kuchennego symbolizuje problemy z dostawą wody w Szczecinie. Obok kranu stoi wazon z fioletowym kwiatkiem, a w tle widać okno i rozmazane elementy kuchni. O awarii wodociągu przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Pixabay.com

Trwa usuwanie awarii wodociągu

Na ul. Starkiewicza w Szczecinie doszło do awarii wodociągu o dużej średnicy – poinformował w sobotę, 20 czerwca Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W wielu częściach miasta nie ma wody lub ciśnienie jest obniżone.

Służby techniczne pracują już na miejscu zdarzenia, starając się jak najszybciej ograniczyć skutki awarii. Po odcięciu uszkodzonego fragmentu sieci sytuacja w większości rejonów miasta powinna się ustabilizować.

- Działamy na miejscu. Po wyłączeniu uszkodzonej części sytuacja w większości miejsc wróci do normy. Wtedy podstawimy beczkowóz tam, gdzie rzeczywiście wody zabraknie ze względu na awarię – przekazała rzeczniczka prasowa ZWiK w Szczecinie Hanna Pieczyńska.

Mieszkańcy próbujący uzyskać informacje telefonicznie muszą liczyć się z utrudnieniami. ZWiK poinformował, że ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń kontakt z numerem alarmowym 994 może być czasowo utrudniony.

W których częściach miasta brakuje wody?

Przedstawiciele wodociągów zapowiedzieli, że szczegółowe informacje dotyczące obszarów objętych przerwami w dostawie wody oraz przewidywanego terminu usunięcia awarii zostaną podane po wyłączeniu uszkodzonego odcinka sieci.

Problemy z dostępem do wody odczuwają już mieszkańcy kilku szczecińskich osiedli. Utrudnienia zgłaszane są między innymi na Gumieńcach, Pogodnie oraz w Śródmieściu.

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