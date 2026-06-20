Pilne: Awaria wodociągu w Szczecinie! Problemy z wodą w wielu dzielnicach

Trwa usuwanie awarii wodociągu

Na ul. Starkiewicza w Szczecinie doszło do awarii wodociągu o dużej średnicy – poinformował w sobotę, 20 czerwca Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W wielu częściach miasta nie ma wody lub ciśnienie jest obniżone.

Służby techniczne pracują już na miejscu zdarzenia, starając się jak najszybciej ograniczyć skutki awarii. Po odcięciu uszkodzonego fragmentu sieci sytuacja w większości rejonów miasta powinna się ustabilizować.

- Działamy na miejscu. Po wyłączeniu uszkodzonej części sytuacja w większości miejsc wróci do normy. Wtedy podstawimy beczkowóz tam, gdzie rzeczywiście wody zabraknie ze względu na awarię – przekazała rzeczniczka prasowa ZWiK w Szczecinie Hanna Pieczyńska.

Mieszkańcy próbujący uzyskać informacje telefonicznie muszą liczyć się z utrudnieniami. ZWiK poinformował, że ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń kontakt z numerem alarmowym 994 może być czasowo utrudniony.

W których częściach miasta brakuje wody?

Przedstawiciele wodociągów zapowiedzieli, że szczegółowe informacje dotyczące obszarów objętych przerwami w dostawie wody oraz przewidywanego terminu usunięcia awarii zostaną podane po wyłączeniu uszkodzonego odcinka sieci.

Problemy z dostępem do wody odczuwają już mieszkańcy kilku szczecińskich osiedli. Utrudnienia zgłaszane są między innymi na Gumieńcach, Pogodnie oraz w Śródmieściu.

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