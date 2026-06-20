Szczecin Light Festival rozświetla miasto. Niezwykłe zakończenie roku akademickiego

Świetlne show na trzech budynkach

Po godzinie 22:00, aż do 2:00 w nocy, mieszkańcy mogą oglądać iluminacje przygotowane specjalnie na to wydarzenie. Projekcje wyświetlane są na trzech charakterystycznych obiektach:

Pinokio 3.0 przy ul. Sikorskiego

Dom studenta „Kordecki” przy ul. Kordeckiego

Budynek jednostek międzywydziałowych ZUT czyli „BMW” przy al. Piastów

Każdy z tych budynków zamienia się po zmroku w ogromne płótno, na którym wyświetlane są animacje, grafiki i trójwymiarowe wizualizacje.

Opowieści tworzone światłem

Jak podkreślają organizatorzy, każda projekcja to osobna historia. Twórcy – studenci i młodzi artyści – inspirowali się kierunkami studiów, nauką, technologią, medycyną, sztuką, architekturą oraz przyszłością miasta.

To nie tylko pokaz efektów specjalnych, ale także prezentacja potencjału szczecińskich uczelni wyższych. W wydarzenie zaangażowane są szczecińskie uczelnie wyższe oraz organizacje pozarządowe i partnerzy wspierający kulturę i edukację.

Nocne widowisko dla całego miasta

Szczecin Light Festival to wydarzenie otwarte dla wszystkich – studentów, mieszkańców i turystów. Wystarczy pojawić się pod jednym z trzech budynków i dać się porwać świetlnej opowieści.

To pierwsza edycja festiwalu, ale już teraz mówi się, że może stać się nową miejską tradycją na zakończenie roku akademickiego.

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