Szczecin Light Festival rozświetla miasto. Niezwykłe zakończenie roku akademickiego

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-20 8:59

Szczecin żegna rok akademicki w zupełnie nowym stylu. Szczecin Light Festival, który trwa 19–20 czerwca, zamienia miasto w wielkoformatową galerię światła. Po zmroku na wybranych budynkach pojawiają się spektakularne projekcje i mapping 3D – wszystko stworzone przez studentów i młodych artystów ze szczecińskich uczelni.

Świetlne show na trzech budynkach

Po godzinie 22:00, aż do 2:00 w nocy, mieszkańcy mogą oglądać iluminacje przygotowane specjalnie na to wydarzenie. Projekcje wyświetlane są na trzech charakterystycznych obiektach:

  • Pinokio 3.0 przy ul. Sikorskiego
  • Dom studenta „Kordecki” przy ul. Kordeckiego
  • Budynek jednostek międzywydziałowych ZUT czyli „BMW” przy al. Piastów

Każdy z tych budynków zamienia się po zmroku w ogromne płótno, na którym wyświetlane są animacje, grafiki i trójwymiarowe wizualizacje.

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Opowieści tworzone światłem

Jak podkreślają organizatorzy, każda projekcja to osobna historia. Twórcy – studenci i młodzi artyści – inspirowali się kierunkami studiów, nauką, technologią, medycyną, sztuką, architekturą oraz przyszłością miasta.

To nie tylko pokaz efektów specjalnych, ale także prezentacja potencjału szczecińskich uczelni wyższych. W wydarzenie zaangażowane są szczecińskie uczelnie wyższe oraz organizacje pozarządowe i partnerzy wspierający kulturę i edukację.

Nocne widowisko dla całego miasta

Szczecin Light Festival to wydarzenie otwarte dla wszystkich – studentów, mieszkańców i turystów. Wystarczy pojawić się pod jednym z trzech budynków i dać się porwać świetlnej opowieści.

To pierwsza edycja festiwalu, ale już teraz mówi się, że może stać się nową miejską tradycją na zakończenie roku akademickiego.

Trzy budynki w Szczecinie rozświetlone festiwalowymi projekcjami światła. Na pierwszym widoczne napisy „Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny” w jaskrawych, neonowych barwach, obok budynek z zielonymi, słonecznymi wzorami, a na trzecim niebieski wzór kotwicy na elewacji. O tym wyjątkowym wydarzeniu przeczytasz na naszym portalu.
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