Masowa "jelitówka" w ośrodku rehabilitacyjnym nad Bałtykiem. Sanepid wszczął dochodzenie

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-08-07 17:22

W nadmorskim Międzywodziu doszło do pierwszego w tym sezonie masowego zatrucia. Objawy „jelitówki” – bóle brzucha, gorączka, osłabienie i biegunka – wystąpiły u 53 z 191 pensjonariuszy ośrodka rehabilitacyjnego. Sanepid prowadzi dochodzenie, a wstępne wyniki wskazują na rotawirusy i adenowirusy.

Osoba w dżinsach trzyma papier toaletowy przed muszlą klozetową. O zatruciu nad morzem przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Vchal/ Shutterstock

"Jelitówka" w ośrodku. Pierwsze objawy pojawiły się w niedzielę

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim, Anna Banasiak, przekazała PAP, że pierwsze zgłoszenia o dolegliwościach pojawiły się 2 sierpnia, czyli w niedzielę. Chorzy skarżyli się na bóle brzucha, gorączkę, osłabienie i zaburzenia układu pokarmowego.

Co ważne – wśród poszkodowanych nie ma dzieci, a wszyscy przebywali w ośrodku na turnusie rehabilitacyjnym.

Sanepid pobrał próbki. Podejrzenie wirusów

Banasiak potwierdziła, że dochodzenie epidemiologiczne trwa, a inspektorzy badają zarówno kierunek wirusowy, jak i bakteryjny.

- Wyniki pierwszych badań wskazują na adenowirusy i rotawirusy – przekazała szefowa PSSE.

Pobrano próbki od pacjentów i personelu, a także wymazy sanitarne z kuchni i pomieszczeń ośrodka. Analizy mikrobiologiczne mają napływać w najbliższych dniach i pozwolić na ustalenie jednoznacznej przyczyny zatrucia.

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Woda pod lupą. Kiedy będą wyniki?

Jednym z kluczowych elementów dochodzenia są badania wody. Jak zapowiedziała Banasiak, ich wyniki powinny być znane w sobotę.

Adenowirusy i rotawirusy mogą przenosić się przez brudne ręce, skażone przedmioty, kontakt z chorym lub wodę – nawet przez dotknięcie kranu czy deski klozetowej.

Ośrodek wdrożył procedury. Chorzy odizolowani

Po 5 sierpnia nie odnotowano nowych zachorowań. Pacjenci pozostają pod opieką lekarzy i pielęgniarek, a – jak podkreśla sanepid – nikt nie wymagał hospitalizacji.

W ośrodku wdrożono procedury zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusów:

  • chorzy zostali odizolowani,
  • posiłki dostarczane są bezpośrednio do pokojów,
  • przeprowadzono dezynfekcję pomieszczeń.
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