Bus rozbił się na drzewie. Jedna osoba nie żyje, druga walczy o życie. „Kabina była zmiażdżona”

Śmierć na miejscu. Strażacy: „Kabina była zmiażdżona”

Jak informuje TVP3 Szczecin, na miejsce jako pierwsi dotarli strażacy z PSP Police oraz OSP Trzebież. St. bryg. Przemysław Grzybowski z Komendy Powiatowej PSP w Policach w rozmowie z TVP3 Szczecin podkreślił dramatyzm sytuacji: kabina busa była tak zniszczona, że ratownicy mieli ogromne trudności z dotarciem do poszkodowanych.

– Pojazdem podróżowało dwóch około 30‑letnich mężczyzn. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu – przekazał strażak.

Drugi z mężczyzn został w stanie ciężkim przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

Bus wypadł z drogi. Policja: „Kierowca stracił panowanie na łuku”

Jak informuje sierż. Kornelia Staniszewska, oficer prasowy KPP Police, zgłoszenie o wypadku wpłynęło około godz. 18:15. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca busa dostawczego z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi, po czym uderzył w drzewo.

– W wyniku zdarzenia drogowego kierujący pojazdem zmarł na miejscu, podróżujący z nim pasażer został przetransportowany LPR do szpitala w Szczecinie – przekazała policjantka.

Droga pozostała przejezdna, ponieważ pojazd zatrzymał się poza jezdnią. Na miejscu pracują policjanci oraz prokurator, którzy ustalają dokładny przebieg tragedii.

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