i Autor: GDDKiA Szczecin Jechał hulajnogą po autostradzie. Tak wyglądały jego wyczyny

Zobacz film!

Pijany 32-latek jechał hulajnogą po autostradzie. Tak wyglądały jego wyczyny

To było skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie. Nie dość, że jechał hulajnogą pod prąd na autostradzie, to jeszcze okazało się, że był pijany. 32-latek poniósł poważne konsekwencje. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać jego niebezpieczne "ewolucje" między samochodami.