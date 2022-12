To prawdziwa plaga!

Hulajnogi walają się po całym Szczecinie. Będą ograniczenia. Wreszcie zapanuje porządek?

Hulajnogi elektryczne należące do sieci wypożyczalni to utrapienie wielu miast. Nie chodzi oczywiście o same hulajnogi, które są świetnym sposobem na szybkie i niedrogie poruszanie się po mieście, lecz o ich nieodpowiedzialnych użytkowników, którzy porzucają jednoślady w przypadkowych miejscach, często utrudniając życie innym. Ten problem istnieje również w Szczecinie. Jest jednak pomysł, by go rozwiązać. Pomoże w tym system roweru miejskiego Bike_S.