Pijany spacer z niemowlęciem

Do zdarzenia doszło 12 stycznia 2025 roku w Szczecinie. Jak ustalono w toku postępowania, Irena D. spożywała alkohol podczas spaceru z dzieckiem. Badanie wykazało, że kobieta znajdowała się w stanie upojenia alkoholowego w wymiarze 1,12 mg/l w wydychanym powietrzu, co odpowiada ponad 2 promilom.

- W rezultacie miała zaburzenia równowagi, prowadziła dziecięcy wózek w sposób niepewny i nie była w stanie nakarmić syna - tłumaczy prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Zarzuty dla nieodpowiedzialnej matki

Nieodpowiedzialna matka usłyszała prokuratorskie zarzuty.

- Prokurator Rejonowy Szczecin – Niebuszewo w Szczecinie oskarżył Irenę D. o narażenie trzymiesięcznego syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, tj. o czyn z art. 160 § 2 kk - dodaje prok. Julia Szozda. - Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu.

35-latce grozi więzienie

Do sądu trafił już akt oskarżenia, co oznacza, że 35-letnia matka wkrótce odpowie przed wymiarem sprawiedliwości za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie.

- Przestępstwo z art. 160 § 2 kk polega na narażeniu człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, wobec którego sprawca ma szczególny obowiązek opieki. Przepis ten przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat - tłumaczy prok. Julia Szozda.

