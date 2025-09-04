Pijana babcia za kierownicą. Wiozła wnuczkę do żłobka

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-09-04 14:14

Stargardzcy policjanci zatrzymali 46-letnią kobietę, która prowadziła samochód pod wpływem alkoholu. To jednak nie wszystko. Okazało się, że kobieta wiozła do żłobka swoją niespełna 2-letnią wnuczkę. Co więcej, miała zatrzymane prawo jazdy za wcześniejsze rajdy na podwójnym gazie! Nieodpowiedzialną kierującą czekają poważne konsekwencje.

Pijana babcia za kierownicą

i

Autor: KPP Stargard/ Materiały prasowe
Drogówka zatrzymała pijaną babcię. W aucie mała wnuczka!

We wtorek, 2 września, w ramach wojewódzkich działań „Alkohol i narkotyki” policjanci stargardzkiej drogówki zatrzymali do kontroli samochód osobowy marki Peugeot. Szybko okazało się, że kierująca nim kobieta nie powinna wsiadać za kierownicę.

- Podczas sprawdzania stanu trzeźwości 46-letniej kierującej, alkomat wskazał blisko 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu – informuje mł. asp. Ewa Majdzińska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Pijana babcia wiozła wnuczkę do żłobka. Miała zakaz prowadzenia!

Kobieta tłumaczyła policjantom, że wiozła swoją niespełna 2-letnią wnuczkę do żłobka. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mieszkanka powiatu stargardzkiego ma zatrzymane prawo jazdy, z powodu wcześniejszego kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. Na miejsce zdarzenia przybyła rodzina, która zaopiekowała się dziewczynką i przejęła pojazd.

Co grozi nieodpowiedzialnej kierującej ze Stargardu?

Kierująca Peugeotem odpowie teraz za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu oraz za kierowanie pojazdem mechanicznym, pomimo braku uprawnień. Grozi jej wysoka grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności.

Policja apeluje: Nie wsiadaj za kierownicę po alkoholu!

Policjanci przypominają, że alkohol oraz środki odurzające mają ogromny wpływ na koncentrację, czas reakcji i zdolności psychomotoryczne kierowców. Każdy, kto decyduje się na jazdę pod ich wpływem, stwarza realne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych uczestników ruchu drogowego.

Pijana babcia wiozła wnuczkę

i

Autor: KPP Stargard/ Materiały prasowe
