Pijana babcia za kierownicą. Wiozła wnuczkę do żłobka

We wtorek, 2 września, w ramach wojewódzkich działań „Alkohol i narkotyki” policjanci stargardzkiej drogówki zatrzymali do kontroli samochód osobowy marki Peugeot. Szybko okazało się, że kierująca nim kobieta nie powinna wsiadać za kierownicę.

- Podczas sprawdzania stanu trzeźwości 46-letniej kierującej, alkomat wskazał blisko 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu – informuje mł. asp. Ewa Majdzińska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Pijana babcia wiozła wnuczkę do żłobka. Miała zakaz prowadzenia!

Kobieta tłumaczyła policjantom, że wiozła swoją niespełna 2-letnią wnuczkę do żłobka. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mieszkanka powiatu stargardzkiego ma zatrzymane prawo jazdy, z powodu wcześniejszego kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. Na miejsce zdarzenia przybyła rodzina, która zaopiekowała się dziewczynką i przejęła pojazd.

Co grozi nieodpowiedzialnej kierującej ze Stargardu?

Kierująca Peugeotem odpowie teraz za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu oraz za kierowanie pojazdem mechanicznym, pomimo braku uprawnień. Grozi jej wysoka grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności.

Policja apeluje: Nie wsiadaj za kierownicę po alkoholu!

Policjanci przypominają, że alkohol oraz środki odurzające mają ogromny wpływ na koncentrację, czas reakcji i zdolności psychomotoryczne kierowców. Każdy, kto decyduje się na jazdę pod ich wpływem, stwarza realne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych uczestników ruchu drogowego.

