Pędził BMW przez miasto i zawinął się na latarni. To mogło się skończyć tragedią!

BMW wpadło w poślizg i uderzyło w latarnię

Na nagraniu, udostępnionym przez Komendę Powiatową Policji w Choszcznie, widać, jak kierowca BMW z impetem zbliża się do oznakowanego przejścia dla pieszych na ulicy Jagiełły, będącej odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 160. Nagle auto wpada w poślizg i z impetem sunie w kierunku przejścia, a w efekcie uderza w uliczną latarnię.

„Kierujący zlekceważył fakt zbliżania się do oznakowanego przejścia dla pieszych, nie uwzględnił swoich umiejętności, warunków panujących na drodze oraz obowiązku zachowania szczególnej ostrożności”

– komentuje policja.

Tylko cud uchronił pieszych przed tragedią

Na szczęście w rejonie przejścia nie było żadnych pieszych, co zapobiegło niewyobrażalnej tragedii. Jednak, jak podkreślają funkcjonariusze, sytuacja była o włos od dramatu.

„Zaistniałe zdarzenie drogowe mogło zakończyć się ogromną tragedią, gdyby w rejonie przejścia lub na chodniku poruszali się piesi. Nadmierna prędkość, szczególnie w rejonie przejść dla pieszych, stanowi jedno z największych zagrożeń dla zdrowia i życia innych uczestników ruchu drogowego”

– alarmuje policja.

Kierowca BMW słono zapłaci za brawurę

40-letni kierowca BMW został ukarany za swoje bezmyślne zachowanie wysokim mandatem karnym oraz 10 punktami karnymi.

Policja publikuje nagranie ku przestrodze, aby uświadomić innym kierowcom, jak niewiele dzieli od tragicznych konsekwencji.

„Materiał ze zdarzenia publikujemy ku przestrodze, aby uświadomić innym kierowcom, jak niewiele dzieliło tę sytuację od dramatycznych konsekwencji”

– podkreślają funkcjonariusze.

Policja apeluje do kierowców o rozwagę, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, nieprzecenianie własnych umiejętności oraz o bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od każdego z nas!

Quiz o znakach drogowych. Jeśli masz prawo jazdy, wstyd nie znać odpowiedzi! Pytanie 1 z 12 Co oznacza ten znak drogowy? Progi zwalniające Nierówna nawierzchnia Ograniczenie w ruchy spowodowane remontem Następne pytanie