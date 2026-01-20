BMW największym zagrożeniem na drogach?! Tak uważa ponad połowa Polaków

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-01-20 13:09

Analiza ponad 23 mln używanych aut w Polsce ujawnia zaskakujące dane na temat BMW. Statystyczne używane BMW w Polsce ma średnio 16 lat i 236 tys. km przebiegu, a aż 76 proc. egzemplarzy pochodzi z importu. Marka wyróżnia się również wysokim odsetkiem aut powypadkowych – szkody odnotowano w 52 proc. przypadków. Skąd takie wyniki?

BMW największym zagrożeniem na drogach?

i

Autor: Pixabay.com
Szczecin SE Google News

BMW w Polsce: Od symbolu sukcesu do "króla lawet"?

BMW, obchodzące w tym roku 110. urodziny, to jedna z najpopularniejszych w Polsce marek samochodów premium. Polska filia producenta działa oficjalnie od 2003 r., jednak auta tej marki były obecne na naszym rynku już wcześniej. Samochody BMW stanowią 4 proc. w bazie CARFAX, obejmującej ponad 23 mln używanych samochodów w Polsce.

Jednak popularność marki idzie w parze z pewnymi kontrowersjami. W popularnej narracji kierowcy BMW nie cieszą się dobrą reputacją – aż 56 proc. Polaków uważa, że to właśnie oni powodują największe zagrożenie na drogach.

Polecany artykuł:

Rozpędzone BMW zmasakrowało całą rodzinę! Noworoczna tragedia w Kamieniu Pomors…

Powypadkowe BMW: Statystyki, które niepokoją

Jak wynika z analizy CARFAX, odsetek powypadkowych używanych BMW w Polsce wynosi 52 proc., czyli o 13 p.p. więcej niż w przypadku ogółu aut w bazie. Dla porównania, wśród samochodów innej popularnej marki premium – Audi (stanowiących 6 proc. używanych aut w polskiej bazie CARFAX) – wypadki w swojej historii ma odnotowane 44 proc. Wśród Volkswagenów – najczęściej występującej marki w bazie – jest to 36 proc.

- Te statystyki, choć alarmujące, są fascynującym odzwierciedleniem unikalnej pozycji BMW na polskim rynku wtórnym. Wysoki odsetek szkód wynika z trzech kluczowych czynników, które rzadko występują łącznie w przypadku innych marek – mówi Robert Lewandowski, Business Development Manager CARFAX Polska.

Dlaczego BMW ma tak złą opinię? Czynniki wpływające na statystyki

Lewandowski wymienia trzy kluczowe czynniki wpływające na statystyki powypadkowych BMW w Polsce:

  1. Dostępność: Powypadkowe BMW to dla wielu młodych Polaków jedyna finansowo dostępna przepustka do świata aut z tylnym napędem (RWD). Ta inżynieryjna charakterystyka, oferująca świetne prowadzenie, ale wymagająca od kierowcy znacznie wyższych umiejętności, często przegrywa w starciu z brawurą i brakiem doświadczenia.
  2. Arbitraż cenowy: Polska jest jednym z największych w Europie rynków zbytu dla BMW, które uległy szkodom na Zachodzie. Uszkodzone egzemplarze są tam drastycznie tańsze, co sprawia, że ich naprawa w Polsce i ponowna sprzedaż staje się lukratywnym biznesem. W efekcie, wiele z tych aut wjeżdża do kraju już z "historią".
  3. Czynnik kulturowy: W okresie transformacji BMW stało się w Polsce ostatecznym symbolem sukcesu i statusu materialnego. Dziś ten etos ewoluował w stronę kultury motorsportu i driftingu. Młodzi kierowcy często celowo szukają starszych modeli jako bazy do sportu, co naturalnie zwiększa ryzyko kolizji.
Powypadkowe BMW

i

Autor: CARFAX/ Materiały prasowe

Najpopularniejsze modele BMW w Polsce

Przeciętne używane BMW w bazie CARFAX ma 16 lat i 236 tys. kilometrów przebiegu. Aż 76 proc. pochodzi z importu. Co 10. pozostaje własnością pierwszego zarejestrowanego właściciela. Dominują samochody z silnikiem diesel (52 proc.), a aut benzynowych jest 42 proc. Najczęściej występującym modelem jest BMW serii 3 (36 proc.), kolejne miejsca zajmują serie 5 (23 proc.) i 1 (8 proc.) oraz modele X3 (8 proc.) i X5 (6 proc.).

Źródło: CARFAX

Sonda
Które BMW za 229 tys. wolałbyś mieć?
Kierowca nagrał zachowanie właściciela BMW i wysłał je policji. Rajdowiec uliczny będzie miał niemałe kłopoty
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

STATYSTYKI
BMW
SAMOCHODY
OPINIE
MOTORYZACJA