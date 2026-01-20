BMW największym zagrożeniem na drogach?! Tak uważa ponad połowa Polaków

BMW w Polsce: Od symbolu sukcesu do "króla lawet"?

BMW, obchodzące w tym roku 110. urodziny, to jedna z najpopularniejszych w Polsce marek samochodów premium. Polska filia producenta działa oficjalnie od 2003 r., jednak auta tej marki były obecne na naszym rynku już wcześniej. Samochody BMW stanowią 4 proc. w bazie CARFAX, obejmującej ponad 23 mln używanych samochodów w Polsce.

Jednak popularność marki idzie w parze z pewnymi kontrowersjami. W popularnej narracji kierowcy BMW nie cieszą się dobrą reputacją – aż 56 proc. Polaków uważa, że to właśnie oni powodują największe zagrożenie na drogach.

Powypadkowe BMW: Statystyki, które niepokoją

Jak wynika z analizy CARFAX, odsetek powypadkowych używanych BMW w Polsce wynosi 52 proc., czyli o 13 p.p. więcej niż w przypadku ogółu aut w bazie. Dla porównania, wśród samochodów innej popularnej marki premium – Audi (stanowiących 6 proc. używanych aut w polskiej bazie CARFAX) – wypadki w swojej historii ma odnotowane 44 proc. Wśród Volkswagenów – najczęściej występującej marki w bazie – jest to 36 proc.

- Te statystyki, choć alarmujące, są fascynującym odzwierciedleniem unikalnej pozycji BMW na polskim rynku wtórnym. Wysoki odsetek szkód wynika z trzech kluczowych czynników, które rzadko występują łącznie w przypadku innych marek – mówi Robert Lewandowski, Business Development Manager CARFAX Polska.

Dlaczego BMW ma tak złą opinię? Czynniki wpływające na statystyki

Lewandowski wymienia trzy kluczowe czynniki wpływające na statystyki powypadkowych BMW w Polsce:

Dostępność: Powypadkowe BMW to dla wielu młodych Polaków jedyna finansowo dostępna przepustka do świata aut z tylnym napędem (RWD). Ta inżynieryjna charakterystyka, oferująca świetne prowadzenie, ale wymagająca od kierowcy znacznie wyższych umiejętności, często przegrywa w starciu z brawurą i brakiem doświadczenia. Arbitraż cenowy: Polska jest jednym z największych w Europie rynków zbytu dla BMW, które uległy szkodom na Zachodzie. Uszkodzone egzemplarze są tam drastycznie tańsze, co sprawia, że ich naprawa w Polsce i ponowna sprzedaż staje się lukratywnym biznesem. W efekcie, wiele z tych aut wjeżdża do kraju już z "historią". Czynnik kulturowy: W okresie transformacji BMW stało się w Polsce ostatecznym symbolem sukcesu i statusu materialnego. Dziś ten etos ewoluował w stronę kultury motorsportu i driftingu. Młodzi kierowcy często celowo szukają starszych modeli jako bazy do sportu, co naturalnie zwiększa ryzyko kolizji.

Najpopularniejsze modele BMW w Polsce

Przeciętne używane BMW w bazie CARFAX ma 16 lat i 236 tys. kilometrów przebiegu. Aż 76 proc. pochodzi z importu. Co 10. pozostaje własnością pierwszego zarejestrowanego właściciela. Dominują samochody z silnikiem diesel (52 proc.), a aut benzynowych jest 42 proc. Najczęściej występującym modelem jest BMW serii 3 (36 proc.), kolejne miejsca zajmują serie 5 (23 proc.) i 1 (8 proc.) oraz modele X3 (8 proc.) i X5 (6 proc.).

