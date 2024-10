To najstarszy fast-food w Polsce. Popularny w czasach PRL i uwielbiany do dziś. Pasztecik szczeciński kończy 55 lat

11 października zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie nowego kształtu SPP. Uczestnicy konsultacji przesłali ponad 553 opinie. Na ich podstawie przygotowano trzy projekty uchwał parkingowych.

- Projekty uchwał są syntezą założeń prezentacji i wniosków płynących z nadesłanych przez mieszkańców opinii - tłumaczy Wojciech Jachim, rzecznik spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne, zarządzającej Strefą Płatnego Parkowania w Szczecinie.

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania - tu będzie najdrożej

Pierwszą z planowanych zmian ma być utworzenie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania na Starym Mieście, obejmującą swoim zasięgiem tereny między ulicami Tkacką a Mściwoja i Panieńską.

- Stare Miasto ze względu na swoje walory architektoniczne, ciasny układ ulic wymaga szczególnej ochrony przed nadmiarem samochodów - tłumaczy rzecznik NiOL. - O ustalenie ŚSPP na Starym Mieście od dawna zabiega Rada Osiedla Stare Miasto argumentując to tym, że ze względu na atrakcyjność turystyczną (i gastronomiczną) problemy z parkowaniem są tam nie tylko w dni robocze, ale także w weekendy i popołudniami. Zgodnie z Ustawą o drogach publicznych gmina o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. może ustalić ŚSPP na obszarach zgrupowania intensywnej zabudowy funkcjonalnego śródmieścia, przy czym stawki za postój mogą być tu wyższe niż w SPP i obowiązywać siedem dni w tygodniu.

Główne założenia ŚSPP z uwzględnieniem wniosków z konsultacji:

parkowanie płatne we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 8 do 22

stawka za pierwszą godzinę parkowania 8 zł, drugą 9,60, trzecią 11,40, czwartą i następne 8 zł.

roczny abonament mieszkańca ŚSPP 440 zł (półroczny 220 zł).

posiadacze abonamentu mogą parkować na całym obszarze ŚSPP oraz bez dodatkowych opłat na PPN Trasa Zamkowa.

abonament miesięczny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych 300 zł/miesiąc.

opłata dodatkowa 400 zł.

Podobnie jak w SPP, abonament dla mieszkańców, który w uchwale zwany opłatą zryczałtowaną, przysługuje osobie fizycznej rozliczającej podatek dochodowy od osób fizycznych w Szczecinie. Abonament dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych przysługuje firmom czy instytucjom, które mają siedzibę na terenie ŚSPP. Mieszkaniec i firma mają prawo do zakupu jednego abonamentu.

Podobnie jak w SPP raz dziennie będzie można skorzystać z 15-minutowego darmowego postoju pod warunkiem pobrania biletu zerowego z urządzenia kasującego lub za pomocą aplikacji mobilnych, jeżeli posiadają taką funkcjonalność. Nowością jest możliwość skorzystania z aplikacji. Podobny zapis znajduje się projekcie nowelizacji uchwały o SPP.

Co zmieniły konsultacje? Roczny abonament mieszkańca ŚSPP staniał z 500 do 440. Abonamenty ŚSPP uprawniają do parkowania także na PPN Trasa Zamkowa.

W Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania znajdą się następujące ulice: Plac Żołnierza Polskiego (od Mariackiej do Farnej), Farna, Grodzka, Koński Kierat (od Mariackiej do Farnej), Korsarzy, Księcia Mściwoja II, Kuśnierska, Łaziebna, Mariacka, Panieńska, Rycerska, Sołtysia, Staromiejska (od Grodzkiej do Wyszyńskiego), Staromłyńska (od Placu Żołnierza Polskiego do Końskiego Kieratu, Tkacka.

Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania

Projekt zakłada korektę granic SPP. W obręb strefy mają zostać włączone:

fragment ulicy Montwiłła w rejonie Teatru Polskiego

odcinek ulicy Ku Słońcu między Rondem Pileckiego a Bramą Główną CC.

ulica Zbożowa na Łasztowni.

Po konsultacjach z projektu wypadła ulica Władysława IV na Łasztowni.

Projekt przewiduje również zmniejszenie udziału podstrefy żółtej w rejonach, gdzie rotacja aut jest niewystarczająca.

- Poprzednia zmiana cennika SPP nosi datę marzec 2021 roku. Od tego czasu skumulowana inflacja wyniosła w Polsce około 35 procent, a liczba pojazdów w Szczecinie zbliżyła się do 350 tysięcy - podkreśla Wojciech Jachim. - Celem zmian w cenniku jest urealnienie opłat w stosunku do inflacji i poprawa dostępności miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania.

Propozycje zmian w poszczególnych kategoriach opłat wyglądają następująco.

Opłata zryczałtowana 12-miesięczna dla mieszkańca 440 zł, półroczna 220 zł. Przed konsultacjami były to kwoty odpowiednio 500 i 250. Po konsultacjach zmieniła się także propozycja dotycząca hybryd. Zamiast likwidacji opłaty zryczałtowanej (50 zł za miesiąc) projekt przewiduje podniesienie jej do 150 zł za miesiąc. Pozostałe opłaty zryczałtowane pozostaną na tym samym poziomie co obecnie.

Opłata dodatkowa ma wzrosnąć z 200 do 400 zł, ale jeśli zostanie wniesiona w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia zawiadomienia o nieopłaconym postoju lub otrzymania pocztą zawiadomienia o nieopłaconym postoju wyniesie 200 zł.

Pojawią się również ułatwienia dla mieszkańców Strefy Płatnego Parkowania.

- Obecnie mieszkaniec obszaru SPP może zakupić abonament uprawniający do postoju na ulicy, przy której zamieszkuje albo na ulicy przyległej, ale opłata ważna jest tylko dla jednej wskazanej przez posiadacza pojazdu ulicy - dodaje Wojciech Jachim. - Projekt wprowadza zapis uprawniający do postoju na dwóch ulicach. Przy czym mieszkaniec będzie mógł wybrać dwie ulice z trzech: zamieszkania, przyległej albo ulicę w najbliższej okolicy.

Inne proponowane zmiany w regulaminie SPP:

wprowadzenie abonamentu zastępczego, umożliwiającego wykorzystania zakupionego abonamentu na pojazd inny niż ten, na który został wykupiony – np. w czasie naprawy samochodu w warsztacie

wymuszenie rotacji pojazdów na miejscach dla zaopatrzenia poprzez wprowadzenie biletu darmowego dla aut zaopatrzenia pobieranego z parkomatu na okres np. 15 minut. Takie same regulacje są w projektach uchwał o ŚSPP i PPN-ach.

Płatne Parkingi Niestrzeżone

W Szczecinie jest obecnie sześć Płatnych Parkingów Niestrzeżonych: PPN Trasa Zamkowa, PPN Czarnieckiego, PPN Ogińskiego, PPN Szymanowskiego, PPN Orła Białego, PPN Dolny Taras.Dwa z nich zgodnie z nowym projektem uchwały o PPN-ach zostaną zlikwidowane.

Chodzi o PPN Orła Białego, z uwagi na brak miejsc postojowych po planowanej przebudowie placu, oraz o PPN Szymanowskiego. Natomiast nowy PPN Jasne Błonia ma powstać na parkingu przy ul. Piotra Skargi, vis a vis Pomnika Czynu Polaków.

- Powodem likwidacji PPN Szymanowskiego jest funkcjonowanie na tej samej ulicy SPP i wynikające stąd problemy kierowców z wyborem właściwego parkomatu (PPN czy SPP) - tłumaczy rzecznik NiOL. - „Z powyższych względów – czytamy w uzasadnieniu uchwały - planuje się w 2025 r. włączenie miejsc parkingowych dotychczasowego PPN „Ogińskiego” do Strefy Płatnego Parkowania. W tym zakresie podjęto działania i planuje się uregulowanie tej kwestii formalnie w przyszłym roku.”

Podobnie jak w SPP czy ŚSPP abonament mieszkańca PPN Dolny taras ma kosztować: roczny 440 zł, półroczny 220 zł. Posiadacze abonamentu będą mogli parkować dodatkowo na PPN Trasa Zamkowa.

Wiadomo też że wszystkie parkingi będą bezpłatne przez 3 dni w roku.

- W celu ujednolicenia zasad parkowania w mieście w dniach 2 maja, 24 i 31 grudnia, analogicznie jak w Strefie Płatnego Parkowania, ŚSPP i PPN-y będą wolne od poboru opłat - dodaje Wojciech Jachim.

Projektami uchwał parkingowych ma zająć się w poniedziałek, 21 października Komisja Budżetu Rady Miasta. Głosowanie całej Rady Miasta planowane jest na sesji 29 października. Jeśli projekty zyskają akceptację Rady, wejdą w życie 1 maja 2025 roku.

