Smartfon mógł go zabić! Nad ranem obudził go obrzydliwy smród. "Wyciągam z tego zdarzenia nauczkę na przyszłość"

Niemieccy rolnicy zablokowali drogi

Ogromne utrudnienia wywołały protesty niemieckich rolników, którzy sprzeciwiają się m.in. podwyżce podatków i w poniedziałek, 8 stycznia zablokowali zarówno lokalne drogi jak i wjazdy na autostrady. Spowodowało to, że przejazd samochodem w wielu miejscach stał się niemożliwy. Kłopotów nie uniknęli mieszkańcy pogranicza, którzy dzielą życie prywatne i zawodowe między Polską i Niemcami. Wiele osób napotkało liczne utrudnienia związane z dojazdem do pracy. Wśród nich znaleźli się również liczni pracownicy ochrony zdrowia, którzy, żeby na czas dotrzeć do pracy i pacjentów, wyjechali do Niemiec już dzień wcześniej i nocowali w szpitalach, przychodniach lub "kątem" u znajomych.

Nie jest wykluczone, że do protestów dołączą również przedstawiciele branży transportowej, którzy bardzo odczuli podwyżki opłat za przejazdy samochodami ciężarowymi po niemieckich autostradach.

Będzie strajk na kolei w Niemczech

Z powodu protestów niezadowolonych pracowników po raz kolejny zostanie sparaliżowana niemiecka kolej. Związek Zawodowy Maszynistów (GDL) poinformował, że planują trzydniowy strajk. Akcja protestacyjna ma się rozpocząć w środę, 10 stycznia o godz. 2:00 i potrwać do piątku, 12 stycznia, do godz. 18:00. Oznacza to, że z rozkładów jazdy "wypadnie" większość połączeń kolejowych, co utrudni nie tylko poruszanie się po kraju, ale także na trasach międzynarodowych. Przypomnijmy, podobna akcja miała miejsce w grudniu. Wówczas odwołano wiele pociągów, inne jeździły na skróconych trasach. Problemy odczuli również mieszkańcy Berlina, gdzie niemal zupełnie przestała kursować miejska kolej S-Bahn. Jak informuje "Der Spiegel", Niemieckie koleje przygotowują się do akcji protestacyjnej, organizując alternatywne rozwiązania w postaci wydłużeniu składów dalekobieżnych o dodatkowe wagony, jednak jak twierdzą przedstawiciele Deutsche Bahn, "nie można zagwarantować przejazdu" i apelują do podróżnych, by w miarę możliwości unikali podróży w czasie strajku i przełożyli wyjazdy na inny termin.

Planując wyjazd pociągiem do Niemiec, warto na bieżąco śledzić rozkłady jazdy na stronie internetowej Deutsche Bahn. Informacje są dostępne również w języku polskim.

O co walczą niemieccy kolejarze? Ich głównym postulatem jest skrócenie tygodniowego czasu pracy dla pracowników zmianowych z 38 do 35 godzin, bez obniżania wynagrodzeń. Trwające od listopada negocjacje w tej sprawie nie odnoszą jednak skutków, gdyż zdaniem DB, jest to żądanie niemożliwe do spełnienia.

Der GDL-Streik verursacht vom 10.01. ab 2 Uhr bis einschließlich 12.01. bundesweit massive Beeinträchtigungen des Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehrs der DB. Bitte verschiebt eure Reise. Aktuelle Informationen auf https://t.co/rnaSSELCgU— Deutsche Bahn Personenverkehr (@DB_Bahn) January 7, 2024

QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Dalej