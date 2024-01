i Autor: Andrea Piacquadio, Markus Spiske / CC0 / pexels.com Niemieccy rolnicy zapowiadają protest

Uwaga na utrudnienia!

Wyjazd do Niemiec może okazać się koszmarem. Wściekli rolnicy zablokują drogi

SES 13:16 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

To może być trudny czas dla osób, które planują wyjazd do Niemiec. Zablokowane drogi i wjazdy na autostrady mogą spowodować poważne utrudnienia. Wszystko z powodu planowanego protestu niemieckich rolników. To jednak może nie być koniec problemów.