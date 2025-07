Street art przy siedzibie policji. Nowy mural na Pogodnie ostrzega przed ważnym problemem

Na szczecińskim Pogodnie, tuż przy nowej siedzibie policji, pojawił się nowy, intrygujący mural. Nieco surrealistyczne malowidło zdobi mur przy ulicy Wernyhory i nawiązuje do bardzo istotnego tematu, jakim jest cyberbezpieczeństwo. Zobaczcie, co przedstawia to wielkoformatowe dzieło.