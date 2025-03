Kumulacja w Eurojackpot wciąż rośnie. Ile można wygrać 25.03.2025? To prawdziwa fortuna!

Porzucony szczeniak piszczał w lesie. Kierowca autobusu uratował go od śmierci!

Świetlisty wir rozświetlił nocne niebo. Niezwykłe zjawisko było widoczne w całej Polsce. "Ktoś jeszcze to widział?"

Co to było?

Autorem muralu jest artysta Krzysztof Zielonka, a inspiracją dla niego stał się "Marzyciel" Stanisława Reymonta. Malowidło powstało z inicjatywy Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "Iskierka" w Szczecinie, które zajmuje się wsparciem dzieci i dorosłych z zespołem Downa, oferując im rehabilitację i aktywizację.

Dzieło, które powstało na ścianie garażu przy ul. Felczaka, nieopodal szczecińskiego magistratu i siedziby stowarzyszenia, przedstawia chłopca z aparatem fotograficznym oraz jego marzenia, które są takie same jak jego rówieśników: "Chcę zostać fotografem", "Chcę założyć rodzinę i mieć kota", "Marzę o podróży do Afryki". Mural ma w ten sposób przypominać o tym, że osoby z zespołem Downa mają takie same pragnienia i aspiracje, jak wszyscy inni.

"Najpierw pojawił się pomysł, by zrobić coś, co będzie zwracało uwagę na, nie zawsze łatwą, rzeczywistość osób z Zespołem Downa, skłaniało do refleksji i przełamywało stereotypy. Coś, co zostanie na dłużej"

- opisują inicjatywę przedstawiciele stowarzyszenia "Iskierka".

Mural został odsłonięty 21 marca. Data nie była przypadkowa, gdyż tego dnia obchodzony jest Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa.

Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Nauki oraz Gminę Miasto Szczecin.

Wcześniej ścianę garażu przy ul. Felczaka zdobiło inne malowidło, jednak upływ czasu i działania wandali sprawiły, że trzeba było zastąpić je czymś zupełnie nowym.

_____________________________________________________________________

Więcej o sprawach polskiego samorządu przeczytasz w serwisie polskisamorzad.se.pl.