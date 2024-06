Koszmarne skutki niszczycielskiej nawałnicy. Woda wdarła się do domów, zatopione auta

Takie 10 złotych może być warte fortunę. Zajrzyj szybko do portfela!

Kolejka do "Fabryki Wody" ustawiała się od rana. Pierwsi chętni przyszli o świcie

Drzewo jakiego gatunku jest najstarszym w Polsce? Wiele osób bez zastanowienia powiedziałoby pewnie, że dąb. Otóż nie jest to prawdą. Wprawdzie w dziesiątce najstarszych polskich drzew znajdują się dęby, jednak zdecydowaną większość stanowią cisy, które mogą przeżyć nawet ponad tysiąc lat. I to właśnie przedstawiciel tego gatunku nosi zaszczytny tytuł najstarszego drzewa w Polsce. Gdzie go znajdziemy?

Gdzie rośnie najstarsze drzewo w Polsce? Pamięta czasy przed Mieszkiem I

Żeby zobaczyć najstarsze drzewa w Polsce, trzeba wybrać się na Dolny Śląsk, a dokładniej do Henrykowa Lubańskiego. To cis pospolity, nazywany Cisem Henrykowskim lub po prostu Henrykiem. Jego wiek określa się na około 1300 lat. Jak wskazują badacze, "Henryk" wyrósł około 735 roku i przetrwał do dnia dzisiejszego, mimo uszkodzeń, których doznał m.in. w czasie II wojny światowej. Pojawiają się jednak opinie, że cis w Henrykowie Lubańskim jest prawie o połowę młodszy i liczy sobie około 700-750 lat. Oficjalnie jednak uważany jest za najstarsze drzewo w Polsce.

i Autor: Livik91 / CC BY-SA 3.0 pl / wikipedia.org Najstarsze drzewo w Polsce

Na kolejnych pozycjach na podium również znajdują się cisy. Na drugiej pozycji znalazł się cis pospolity z Bystrej, którego wiek szacuje się na ponad 900 lat i oceniany na około 820 lat cis pospolity z Bystrzycy.

Kolejne najstarsze cisy w Polsce mają niewiele ponad 700 lat. To okazy z Murowanej Gośliny, Wałbrzycha i Jeleniej Góry.

Wśród najstarszych drzew w Polsce znajdują się również dęby. Najbardziej wiekowym z nich jest 800-letni Bolesław z Bagicza pod Kołobrzegiem. Nieco młodszy jest dąb "Chrobry" z Borów Dolnośląskich, którego wiek szacuje się na 740 lat oraz dęby znad jeziora Tolmicko, z Bąkowa i Bartkowa, które przeżyły ponad 700 lat. Najsłynniejszy dąb w Polsce, czyli "Bartek" z Zagnańska koło Kielc ma "tylko" około 680 lat.

Innym długowiecznym gatunkiem są lipy. Najstarsza lipa rośnie w Cielętnikach koło Częstochowy. Jest dużo młodsza niż wspomniane cisy i dęby, jednak jej wiek również budzi zaskoczenie. Szacuje się go na około 520 lat.

Najstarsze drzewo na świecie jest starsze niż egipskie piramidy

Żeby zobaczyć najstarsze drzewo na świecie, wcale nie trzeba lecieć na drugą półkulę i pokonywać ocean. Wystarczy wybrać się do naszego sąsiada z drugiej strony Morza Bałtyckiego, czyli Szwecji. To właśnie tam, w Parku Narodowym Fulufjället rośnie świerk Old Tjikko, który został uznany za prawdziwego rekordzistę. Po przeprowadzeniu wnikliwych badań jego wiek oceniono na ponad 9500 lat! Dla porównania, wiek egipskich piramid w Gizie szacuje się na około 4,5 tysiąca lat.

Powiększyliśmy zwykłe rzeczy. Co widzisz na zdjęciu? Pytanie 1 z 10 Co widzisz na zdjęciu? korzeń pietruszki sierść kota brzeg chusteczki higienicznej Dalej