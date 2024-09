Spadki na Odrze w południowej części woj. zachodniopomorskiego

W poniedziałek po godz. 8:00 Odra w Gozdowicach miała 552 cm, czyli 12 cm mniej niż w niedzielę. We wtorek poziom wody ma się obniżyć o kolejne kilkanaście centymetrów, a do piątku spaść poniżej stanu alarmowego, czyli 500 cm.

Dane ze stacji hydrologicznych IMGW pokazują, że kulminacja fali powodziowej przeszła już przez południową część woj. zachodniopomorskiego. W Bielinku woda w Odrze również opada. W poniedziałek rano na wodowskazie było 638 cm. W niedzielę po południu 643 cm. Spadkowa tendencja jest wyraźna. Według prognoz IMGW we wtorek ma być poniżej 630 cm, a środę ok. 610 cm, w czwartek ok. 590 cm. Stan alarmowy w tym miejscu to 550 cm.

Kulminacja w Widuchowej, fala zbliża się do Gryfina

Kulminację fali powodziowej widać w Widuchowej położonej około 40 km na południe od Szczecina. Wodowskaz w poniedziałek rano pokazywał tam 652 cm, w niedzielę było około 30 cm mniej. Stan alarmowy w tym miejscu (650 cm) może się utrzymać do wtorku rano, a później woda będzie powoli opadała.

Szczyt fali powodziowej zbliża się do Gryfina. W poniedziałek rano wodowskaz pokazywał 573 cm, czyli o 3 cm przekroczony został stan ostrzegawczy. Stan alarmowy w tym miejscu to 600 cm. Od soboty poziom Odry podniósł się około pół metra, ale dalszych tak dużych wzrostów, według analiz IMGW, już nie będzie.

Optymistyczne prognozy dla Szczecina

Jak informował w weekend wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski, prognozy meteo i hydrologiczne są optymistyczne. Odra w Szczecinie być może nie przekroczy stanu alarmowego, który przy Moście Długim wynosi 600 cm. Stan ostrzegawczy to 570 cm. W poniedziałek rano wodowskaz pokazywał 533 cm.

Wojewoda podkreślał również, że przez całą dobę prowadzony jest monitoring wałów przeciwpowodziowych, które są patrolowane przez żołnierzy WOT i strażaków. Stan Odry i wałów monitorowany jest również za pomocą dronów.

