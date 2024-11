To nieuniknione

Prace trwały kilka miesięcy i pochłonęły ponad 6 milionów złotych. Po ich zakończeniu zniknęło ogrodzenie i mieszkańcy mogą już korzystać z odnowionego skweru. Powstały nowe alejki, pojawiły się ławki, elementy małej architektury oraz miejsca do rekreacji, przybyło wiele nowych nasadzeń.

W miejscu basenu przeciwpożarowego powstała ogromna fontanna o średnicy 21 metrów. To nawiązanie do przedwojennego układu placu, gdzie również znajdowała się okazała fontanna, którą zlikwidowano w czasach wojny i zastąpiono betonowym zbiornikiem na wodę do gaszenia pożarów. Nowy wodotrysk będzie można podziwiać w pełnej okazałości jednak dopiero wiosną, gdy z siedmiu podświetlanych dysz tryśnie woda. Z centralnej dyszy strumień wody wystrzeli na wysokość ponad 9 metrów.

Uwagę spacerowiczów zwraca również bardzo długa ławka, która powstała wzdłuż murka oporowego. Siedząc na niej w letnie wieczory będzie można podziwiać wodno-świetlne pokazy nowej fontanny na tle zabytkowego Czerwonego Ratusza.

