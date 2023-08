Pepco ma silną konkurencję. Ulubiony sklep Niemców podbija Polskę. To można tutaj kupić

Jak to możliwe?

Ile trwa budowa fontanny w mieście? Zazwyczaj takie inwestycje zajmują co najmniej kilka miesięcy, a często zdarza się, że trwa to ponad rok. Nie w tym przypadku. Presja czasu przed oddaniem do użytku przebudowanej alei Wojska Polskiego w Szczecinie sprawiła, że w ciągu zaledwie kilku dni skwer między kamienicami przeszedł błyskawiczną metamorfozę. Udało się nie tylko ułożyć nawierzchnię, ale też zbudować fontannę!

Jeszcze tydzień wcześniej temu niewielki skwer między aleją Wojska Polskiego i ulicami Królowej Jadwigi i Ściegiennego wyglądał jak typowy plac budowy. Miejsce po dawnej "Ścianie płaczu" było ogrodzone płotem, a na placu toczyły się niezbyt zaawansowane prace, polegające na układaniu kostki brukowej. Nic nie wskazywało na to, że podczas festynu z okazji otwarcia "Zielonego salonu miasta" skwer będzie gotowy do użytku. I nagle stał się cud!

Nowa "Ściana płaczu" powstała w rekordowym tempie! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowa "Ściana płaczu" powstała w tydzień

W kolejnych dniach prace nabrały zawrotnego, wręcz niespotykanego tempa. Na placu budowy pracownicy uwijali się dosłownie jak w ukropie. Prace toczyły się w dzień i w nocy. Kostka brukowa błyskawicznie pokryła powierzchnię placu, pojawiły się latarnie i stalowa konstrukcja w kształcie odwróconej litery "L". Ku zaskoczeniu mieszkańców, którzy w weekend przyszli podziwiać odnowioną aleję i wziąć udział w licznych wydarzeniach, plac z nową "Ścianą płaczu" był już w pełni gotowy. Całość została pokryta nawierzchnią z płyt i kostki granitowej, a z fontanny popłynęła woda, podświetlana kolorowymi światłami. W ciągu tygodnia plac zmienił się nie do poznania!

Tę przemianę można porównać z popularnymi programami telewizyjnymi jak "Nasz nowy dom" czy "Totalne metamorfozy Szelągowskiej", gdzie w krótkim czasie miejsce zmienia się nie do poznania. Tym razem świadkami tej niezwykłej metamorfozy byli mieszkańcy okolicznych kamienic i przechodnie, którzy w tym czasie mieli okazję odwiedzić aleję Wojska Polskiego i jej okolice. Czy nowa fontanna, która pojawiła się w tym miejscu po dwóch dekadach przerwy, przypadnie do gustu mieszkańcom? To pokaże czas, podobnie jak w przypadku odmienionej alei Wojska Polskiego, która z przelotowej arterii bez charakteru stała się wielkomiejską zieloną przestrzenią, przyjazną dla mieszkańców i turystów. Pozostaje mieć nadzieję, że puste lokale wkrótce znajdą nowych najemców, a aleja Wojska Polskiego, podobnie jak kilka dekad temu, znów będzie miejscem tętniącym życiem.

Otwarcie alei Wojska Polskiego dla ruchu

Odnowioną aleją Wojska Polskiego można przejechać od poniedziałku, 28 sierpnia. Od tego dnia obowiązuje stała organizacja ruchu. Jedynym większym utrudnieniem będzie wyjazd w kierunku placu Zwycięstwa, na którym wciąż trwają prace drogowe. Wyjazd z alei Wojska Polskiego będzie możliwy tylko w prawo, w ulicę Krzywoustego. Nie będzie możliwości przejazd w stronę ulicy Kopernika i Bramy Portowej. Tak ma być jeszcze przez najbliższe tygodnie. Na samej alei Wojska Polskiego wciąż będą też trwały prace wykończeniowe, które nie powinny powodować większych utrudnień.

Darmowe parkowanie

Kierowców z pewnością ucieszy fakt, że za parkowanie na alei Wojska Polskiego i ulicach, które były objęte przebudową, w najbliższym czasie nie będzie trzeba płacić, mimo iż pojawiły się tam już parkomaty.

- Z uwagi na to, że będzie to jeszcze plac budowy, parkowanie wzdłuż alei Wojska Polskiego pomiędzy Placem Szarych Szeregów a Placem Zwycięstwa, na ulicy Jagiellońskiej pomiędzy al. Wojska Polskiego a al. Piastów, oraz na ulicy Śląskiej za skrzyżowaniem z ulicą Więckowskiego, będzie darmowe do 15 listopada - informuje Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji.

Warto również pamiętać, że na całym śródmiejskim odcinku alei Wojska Polskiego obowiązuje strefa "tempo 30", o czym przypominać będą nie tylko znaki drogowe, ale również spowalniacze znajdujące się na jezdni.

Przebudowa śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego kosztowała ponad 43 mln zł.

Sonda Która wersja al. Wojska Polskiego w Szczecinie podoba Ci się bardziej? Przed przebudową Po przebudowie