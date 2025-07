Lotnisko w Goleniowie z nowym oświetleniem. Będzie bezpieczniej i oszczędniej?

Lotnisko Szczecin-Goleniów ma nowe oświetlenie pasa startowego. Jest ono bardziej oszczędne, ale co ważniejsze - poprawia bezpieczeństwo podróżnych. Pozwoli to na obsługę ruchu lotniczego w trudniejszych warunkach pogodowych. Potwierdza to stosowny certyfikat, wydany przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Trwają jednak kolejne prace, które w najbliższym czasie pozwolą wprowadzenie kolejnych udogodnień.

- Bezpieczeństwo w każdej dziedzinie jest naszym priorytetem, dlatego cieszymy się, że Port Lotniczy Szczecin-Goleniów, którego Województwo Zachodniopomorskie jest udziałowcem, stawia na jego poprawę. Od lat wspieramy inwestycje na tym obiekcie i będziemy to robić nadal – mówi Marszałek Olgierd Geblewicz.

- Zakończył się pierwszy etap inwestycji związanej z „Wykonaniem systemu świetlnych pomocy nawigacyjnych CAT II na lotnisku Szczecin – Goleniów, wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, który jest współfinansowany ze środków instrumentu finansowego „Łącząc Europę” na lata 2021 – 2027 (CEF 2). Otrzymaliśmy certyfikat, który zatwierdził drogę startową lotniska o szerokości 45 metrów oraz nowy system świetlnych pomocy nawigacyjnych do użytku operacyjnego – dodaje Prezes Zarządu Portu Lotniczego Szczecin Goleniów Sp. z o.o. Maciej Dziadosz.

Pas startowy otrzymał nowe malowanie i został uzupełniony o kolejne światła: podejścia progowe, końcowe i krawędziowe, które finalnie umożliwiać będą starty i lądowania samolotów w trudnych warunkach pogodowych. Całość systemu w technologii LED pozwala na 80 % oszczędności energii elektrycznej.

Jednak to nie koniec. W dalszym ciągu trwają prace modernizacyjne i przygotowujące zachodniopomorski port lotniczy do działania w ILS cat. II. Kolejny etap certyfikacji przewidziany jest na wrzesień tego roku.

Obecny system ILS CAT I pozwala lądować przy podstawie chmur na wysokości 200 stóp i widoczności poziomej 550 metrów. ILS CAT II pozwalać będzie na lądowanie przy chmurach na wysokości 100 stóp i widoczności poziomej nie mniejszej niż 300 metrów oraz startów przy widoczności 200 metrów.

Quiz. Rozpoznasz lotnisko po kodzie? Pytanie 1 z 10 Lotnisko oznaczone symbolem LUZ znajduje się w Łodzi w Lublinie w Lizbonie Następne pytanie