Co tydzień będzie dostawał niezłą kasę. Takim "kieszonkowym" nikt by nie pogardził

Pepco ma silną konkurencję. Ulubiony sklep Niemców podbija Polskę. To można tutaj kupić

Renesans głównej alei Śródmieścia

Przez wiele lat aleja Wojska Polskiego była symbolem upadku szczecińskiego Śródmieścia. Zaniedbana i pusta, służyła wyłącznie jako "przelotówka" przez centrum i parking. Wielka przebudowa, która trwała przez ostatnie dwa lata, sprawiła, że asfaltowo-betonowa arteria bez wyrazu stała się zieloną, wielkomiejską aleją z uspokojonym ruchem samochodowym. Na razie zmiany są przede wszystkim wizualne, ale można już zauważyć, że na odmienioną aleję powoli wraca życie. Coraz więcej pustych lokali zyskuje nowych najemców, przed kawiarniami i lokalami gastronomicznymi pojawiają się stoliki. Jest więc szansa, że aleja Wojska Polskiego, podobnie jak kilkadziesiąt lat temu, znów będzie tętnić życiem.

Atrakcje dla mieszkańców

Zakończenie przebudowy alei Wojska Polskiego to okazja do świętowania. Zanim ulica zostanie otwarta dla ruchu, w weekend 26 i 27 sierpnia dla mieszkańców przygotowano cały szereg atrakcji. Są to m.in.: targ pyszności, gra terenowa, animacje dla dzieci, wystawy, warsztaty, spacery z przewodnikami i wiele innych. Podczas wydarzenia obecne są również znane marki ze słynnej szczecińskiej alei, m.in. jedno z najstarszych kin na świecie, czyli "Pionier", legendarny szczeciński zakład fotograficzny "Minifot" czy znany satyryk Henryk Sawka, który ma tutaj swoją pracownię.

Otwarcie alei Wojska Polskiego dla ruchu

Odnowioną aleją Wojska Polskiego będzie można przejechać od poniedziałku, 28 sierpnia. Znikną zakazy wjazdu, pojawi się stała organizacja ruchu. Jedynym większym utrudnieniem będzie wyjazd w kierunku placu Zwycięstwa, na którym wciąż trwają prace drogowe. Wyjazd z alei Wojska Polskiego będzie możliwy tylko w prawo, w ulicę Krzywoustego. Nie będzie możliwości przejazd w stronę ulicy Kopernika i Bramy Portowej. Tak ma być jeszcze przez najbliższe tygodnie. Na samej alei Wojska Polskiego wciąż będą też trwały prace wykończeniowe, które nie powinny powodować większych utrudnień.

Darmowe parkowanie

Kierowców z pewnością ucieszy fakt, że za parkowanie na alei Wojska Polskiego i ulicach, które były objęte przebudową, w najbliższym czasie nie będzie trzeba płacić, mimo iż pojawiły się tam już parkomaty.

- Z uwagi na to, że będzie to jeszcze plac budowy, parkowanie wzdłuż alei Wojska Polskiego pomiędzy Placem Szarych Szeregów a Placem Zwycięstwa, na ulicy Jagiellońskiej pomiędzy al. Wojska Polskiego a al. Piastów, oraz na ulicy Śląskiej za skrzyżowaniem z ulicą Więckowskiego, będzie darmowe do 15 listopada - informuje Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji.

Warto również pamiętać, że na całym śródmiejskim odcinku alei Wojska Polskiego obowiązuje strefa "tempo 30", o czym przypominać będą nie tylko znaki drogowe, ale również spowalniacze znajdujące się na jezdni.

Przebudowa śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego kosztowała ponad 43 mln zł.