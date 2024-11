Szukali go od ponad dwóch tygodni. Odnaleziono ciało zaginionego pana Feliksa

Decyzja zapadła, nowe przepisy wciąż na etapie projektu

"Wizja Zero" brzmi dość nieprawdopodobnie, a wręcz utopijnie, jednak Unia Europejska postawiła sobie za cel zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i wyeliminowanie z nich wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Pierwotnie zaostrzone przepisy miały zostać wprowadzone już od stycznia 2024 roku, jednak ten termin wciąż jest przesuwany, m.in. ze względu na liczne kontrowersje i brak porozumienia.

Starsi kierowcy stracą prawa jazdy?

Nowe przepisy mają objąć m.in. starszych kierowców, którzy mimo wieloletniego doświadczenia za kierownicą, wraz z wiekiem tracą sprawność, co może być przyczyną wielu zagrożeń na drogach. Jednym z głównych wymogów mają być badania psychologiczne dla seniorów, które miałyby na celu sprawdzić kondycję psychologiczną kierowców w starszym wieku i pomóc wykryć ewentualne problemy z koncentracją. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku, należałoby się liczyć z utratą prawa jazdy.

Najbardziej kontrowersyjna jest granica wiekowa

Najbardziej dyskusyjnym punktem jest wiek, w jakim wieku kierowcy mieliby być poddawani badaniom. Początkowo mówiono o osobach w wieku 65+, jednak wciąż nie ma na to zgody i trwa debata czy nie przesunąć tej granicy do 70. roku życia.

Według nowych unijnych wytycznych, kierowcy po przekroczeniu ustalonego wieku, chcąc przedłużyć termin ważności prawa jazdy, musieliby przechodzić badania co dwa lata, a ci w bardziej podeszłym wieku, nawet co roku i dodatkowo wprowadzić kursy odświeżające.

Prace projektowe nad nowymi regulacjami wciąż trwają, więc nie wiadomo kiedy dokładnie i czy w ogóle w takiej formie zmienione przepisy wejdą w życie. Wiadomo jednak, że zmiany w są nieuniknione.

W Polsce już obowiązują podobne obostrzenia

Pomimo kontrowersji, które budzą zmiany w prawie, obostrzenia w kwestii wieku obowiązują już w wielu krajach Europy, m.in. w Polsce. W naszym kraju od wielu lat nie wydaje się już bezterminowych praw jazdy nowym kierowcom, co oznacza, muszą poddawać się badaniom co 15 lat. Ten termin może być krótszy, gdy lekarz badający kandydata na kierowcę stwierdzi u niego poważne problemy ze zdrowiem, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Wtedy może wydać zalecenie do organu wydającego prawo jazdy o skrócenie jego ważności.

