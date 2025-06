O tę inwestycję zabiegali sami mieszkańcy. Jest szybciej, krócej i bezpieczniej

Na tę inwestycję mieszkańcy prawobrzeżnego Szczecina czekali od dawna. Ulica Struga, która jest główną arterią wjazdową do miasta, dla mieszkańców osiedla Majowego stanowiła ogromną przeszkodę w dostaniu się do centrów handlowych i popularnych sklepów. Dzięki Szczecińskiemu Budżetowi Obywatelskiemu udało się ją pokonać. Nowa kładka pieszo-rowerowa jest już gotowa. Przeprawa nie tylko ułatwi komunikację w tej części miasta, ale znacznie poprawi bezpieczeństwo i skróci dystans do pokonania.