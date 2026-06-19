Nowy tomograf od WOŚP dla szpitala „Zdroje”. Sprzęt z najwyższej półki trafił do Szczecina

Sprzęt z absolutnego topu

Podczas konferencji prasowej prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak nie krył dumy. Podkreślił, że O‑ARM to technologia, której nie mają nawet niektóre prywatne szpitale na Zachodzie.

Owsiak zaznaczył, że zakupy WOŚP są zawsze konsultowane z placówkami medycznymi, a proces – od zbiórki do dostawy – trwa nawet rok, bo sprzęt jest skomplikowany i wymaga konkursów ofert.

- Kupujemy jakość i dzięki temu ten sprzęt tak świetnie pracuje – mówił Jerzy Owsiak.

Ponad 40 mln zł wsparcia

Łączna wartość urządzeń przekazanych „Zdrojom” przez WOŚP przekroczyła 40 mln zł. Wśród nich znalazły się m.in.:

tomograf komputerowy,

stacjonarny aparat RTG,

rezonans magnetyczny,

karetka,

supernowoczesny zestaw do diagnozowania i leczenia padaczek u dzieci i młodzieży.

Dyrektor placówki Adrian Sikorski podkreślił, że dzięki wsparciu fundacji udało się stworzyć ośrodek unikalny w skali kraju, zdolny do wykonywania najbardziej zaawansowanych procedur.

O‑ARM zmienia możliwości neurochirurgów

Nowy tomograf pozwala na kontrolę pola operacyjnego w czasie rzeczywistym. Dzięki temu lekarze mogą prowadzić narzędzia dokładnie po zaplanowanej trajektorii, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo zabiegów.

Dr n. med. Łukasz Madany, kierujący Oddziałem Neurochirurgii Dziecięcej, nie ma wątpliwości:

- Ten sprzęt pozwoli nam przeprowadzać operacje, których nie moglibyśmy zrobić inaczej ze względu na ogromne ryzyko powikłań - stwierdził.

Poprzedni tomograf się zepsuł. Rodzice ruszyli ze zbiórką

Dotychczasowy tomograf w „Zdrojach” uległ awarii jesienią 2024 r. W styczniu okazało się, że nie da się go naprawić.

Szpital szukał pomocy wszędzie – także u producenta, firmy Medtronic, która dwukrotnie wypożyczyła sprzęt placówce.

Rodzice dzieci czekających na operacje kręgosłupa rozpoczęli nawet publiczną zbiórkę, chcąc uzbierać 3,5 mln zł na nowy tomograf.

Największy szpital dziecięcy w regionie

„Zdroje” to największy szpital pediatryczny w Zachodniopomorskiem – ponad 700 łóżek, 28 tys. hospitalizacji rocznie i aż 160 tys. wizyt w poradniach.

To właśnie tu wykonywane są najbardziej skomplikowane operacje neurochirurgiczne u dzieci.

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