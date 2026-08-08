16-latkek dźgnięty nożem i pobity na ulicy! Wezwano śmigłowiec ratunkowy

Brutalny atak w Goleniowie. 16-latek dźgnięty na ulicy

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotę przed godziną 12:00 przy ulicy Kolejowej w Goleniowie (woj. zachodniopomorskie). Na ulicy napadnięty został 16-letni chłopak, miał ślady dotkliwego pobicia i rany kłute. Sytuacja była na tyle poważna, że po przybyciu na miejsce służb medycznych podjęto decyzję o wezwaniu na pomoc śmigłowca LPR. Ranny trafił do szpitala „Zdroje”, gdzie na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym otrzymał pomoc. Rzeczniczka placówki, Katarzyna Stróżyk, poinformowała, że stan chłopca jest stabilny i przebywa on na oddziale chirurgii.

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Policja zatrzymała 17-latków. Brali udział w ataku?

Policjanci natychmiast zaczęli poszukiwania sprawców napaści. Szybko udało się zatrzymać dwóch podejrzanych, zaledwie rok starszych od ofiary. Sierżant Martyna Kowalska z miejscowej komendy potwierdziła, że zatrzymani to 17-latkowie, z którymi prowadzone są teraz policyjne czynności. Śledczy ujawnili jedynie, że sprawcy użyli podczas napaści „niebezpiecznego narzędzia”, jednak nie podają szczegółów, o jaki konkretnie przedmiot chodzi, ani jakie były motywy działania. Sprawa jest pod nadzorem prokuratury. Z nieoficjalnych doniesień PAP wynika, że jeden z domniemanych sprawców również ucierpiał i z urazem dłoni trafił do szpitala.