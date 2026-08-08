16-latkek dźgnięty nożem i pobity na ulicy! Wezwano śmigłowiec ratunkowy

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-08-08 17:20

Brutalny atak na nastolatka w Goleniowie. W sobotnie przedpołudnie 16-latek został dotkliwie pobity i ugodzony niebezpiecznym narzędziem. W ciężkim stanie, z ranami kłutymi, został przetransportowany do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Funkcjonariusze szybko ujęli dwóch 17-latków powiązanych ze zdarzeniem.

Srebrny radiowóz z napisem Policja na drzwiach. O brutalnym ataku na 16-latka w Goleniowie przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Pexels.com Radiowóz Policja

Brutalny atak w Goleniowie. 16-latek dźgnięty na ulicy

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotę przed godziną 12:00 przy ulicy Kolejowej w Goleniowie (woj. zachodniopomorskie). Na ulicy napadnięty został 16-letni chłopak, miał ślady dotkliwego pobicia i rany kłute. Sytuacja była na tyle poważna, że po przybyciu na miejsce służb medycznych podjęto decyzję o wezwaniu na pomoc śmigłowca LPR. Ranny trafił do szpitala „Zdroje”, gdzie na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym otrzymał pomoc. Rzeczniczka placówki, Katarzyna Stróżyk, poinformowała, że stan chłopca jest stabilny i przebywa on na oddziale chirurgii.

Sonda
Czy kiedykolwiek groził Ci ktoś nożem?

Policja zatrzymała 17-latków. Brali udział w ataku?

Policjanci natychmiast zaczęli poszukiwania sprawców napaści. Szybko udało się zatrzymać dwóch podejrzanych, zaledwie rok starszych od ofiary. Sierżant Martyna Kowalska z miejscowej komendy potwierdziła, że zatrzymani to 17-latkowie, z którymi prowadzone są teraz policyjne czynności. Śledczy ujawnili jedynie, że sprawcy użyli podczas napaści „niebezpiecznego narzędzia”, jednak nie podają szczegółów, o jaki konkretnie przedmiot chodzi, ani jakie były motywy działania. Sprawa jest pod nadzorem prokuratury. Z nieoficjalnych doniesień PAP wynika, że jeden z domniemanych sprawców również ucierpiał i z urazem dłoni trafił do szpitala.

Pokój Zbrodni - Kacper zabił nożem Magdalenę
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NOŻOWNIK
GOLENIÓW