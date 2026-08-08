Sinice Łazy. Czy w Łazach można się kąpać 08.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-08 12:39

Planującym odpoczynek na plażach w Łazach w sobotę, 8 sierpnia, zaleca się dziś pozostanie na brzegu – dynamiczna sytuacja na Bałtyku wymusiła wprowadzenie bezwzględnego zakazu kąpieli. Choć lokalny wiatr na plaży jest słaby, to wcześniejszy sztorm na Wybrzeżu Środkowym, przed którym ostrzegało IMGW, pozostawił po sobie wysokie fale i niebezpieczne warunki przy brzegu. Wszystkie lokalne kąpieliska zostały oznaczone czerwoną flagą z powodu śmiertelnie groźnych prądów wstecznych, które potrafią wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonych pływaków.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej w Łazach przy wzburzonym morzu. O zakazie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Łazy. Czy w Łazach można się kąpać 08.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Łazach dziś zamknięte

Morze bywa niezwykle zdradliwe, a dzisiejsze warunki na plażach w Łazach są tego najlepszym dowodem. Choć temperatura powietrza wynosi przyjemne 19°C, a woda ma 18°C, na masztach wszystkich stanowisk ratowniczych powiewa czerwona flaga. Oznacza to całkowity i kategoryczny zakaz wchodzenia do wody.

Główną przyczyną zamknięcia plaż są wyjątkowo niebezpieczne zjawiska fizyczne w strefie przybrzeżnej:

  • Wysokie fale: Na całym odcinku wybrzeża fale osiągają wysokość około 1 metra i są pokryte charakterystyczną białą pianą, co znacznie ogranicza widoczność i utrudnia kontrolę nad własnym ciałem w wodzie.
  • Prądy wsteczne (tzw. cofka): To największe niewidzialne zagrożenie dla kąpiących się. Silne prądy strugowe odciągają wodę od brzegu w głąb morza z ogromną siłą, uniemożliwiając powrót na plażę o własnych siłach.

Poniżej znajduje się szczegółowy wykaz zamkniętych kąpielisk:

  • Łazy 223B: Kąpielisko zamknięte z powodu fal o wysokości ok. 1 m z białą pianą oraz silnych prądów wstecznych. Ostatnia ocena czystości wody z 30 lipca potwierdza jej przydatność do kąpieli.
  • Łazy 224: Kąpielisko zamknięte. Przyczyną są fale ok. 1 m, biała piana i silne prądy wsteczne. Stan wody oceniony 30 lipca jako przydatny do kąpieli.
  • Łazy 225B: Kąpielisko zamknięte z powodu identycznych zagrożeń (fale ok. 1 m, prądy wsteczne). Woda wciąż zachowuje status przydatnej do kąpieli (ocena z 30 lipca).

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Dla osób obawiających się zakwitu toksycznych cyjanobakterii płyną bardzo dobre wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łazach nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne badania próbek wody, z których ostatnie przeprowadzono pod koniec lipca, potwierdzają, że woda jest w pełni czysta i biologicznie bezpieczna. Dzisiejsze czerwone flagi są podyktowane wyłącznie względami hydrologicznymi i fizycznym bezpieczeństwem na fali, a nie stanem sanitarnym morza.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Łazach przynosi umiarkowaną pogodę: temperatura powietrza to 19°C, woda w Bałtyku ma 18°C, a lokalny wiatr wieje z prędkością zaledwie 3 m/s. Choć aura na brzegu może wydawać się zachęcająca do relaksu, należy pamiętać o najważniejszej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody, a nie tylko ostrzeżenie. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników i nigdy nie lekceważyć siły morza, szczególnie gdy pod powierzchnią kryją się zdradliwe prądy wsteczne.

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