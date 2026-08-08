Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Łazach dziś zamknięte

Morze bywa niezwykle zdradliwe, a dzisiejsze warunki na plażach w Łazach są tego najlepszym dowodem. Choć temperatura powietrza wynosi przyjemne 19°C, a woda ma 18°C, na masztach wszystkich stanowisk ratowniczych powiewa czerwona flaga. Oznacza to całkowity i kategoryczny zakaz wchodzenia do wody.

Główną przyczyną zamknięcia plaż są wyjątkowo niebezpieczne zjawiska fizyczne w strefie przybrzeżnej:

Wysokie fale: Na całym odcinku wybrzeża fale osiągają wysokość około 1 metra i są pokryte charakterystyczną białą pianą, co znacznie ogranicza widoczność i utrudnia kontrolę nad własnym ciałem w wodzie.

Na całym odcinku wybrzeża fale osiągają wysokość około 1 metra i są pokryte charakterystyczną białą pianą, co znacznie ogranicza widoczność i utrudnia kontrolę nad własnym ciałem w wodzie. Prądy wsteczne (tzw. cofka): To największe niewidzialne zagrożenie dla kąpiących się. Silne prądy strugowe odciągają wodę od brzegu w głąb morza z ogromną siłą, uniemożliwiając powrót na plażę o własnych siłach.

Poniżej znajduje się szczegółowy wykaz zamkniętych kąpielisk:

Łazy 223B: Kąpielisko zamknięte z powodu fal o wysokości ok. 1 m z białą pianą oraz silnych prądów wstecznych. Ostatnia ocena czystości wody z 30 lipca potwierdza jej przydatność do kąpieli.

Kąpielisko zamknięte z powodu fal o wysokości ok. 1 m z białą pianą oraz silnych prądów wstecznych. Ostatnia ocena czystości wody z 30 lipca potwierdza jej przydatność do kąpieli. Łazy 224: Kąpielisko zamknięte. Przyczyną są fale ok. 1 m, biała piana i silne prądy wsteczne. Stan wody oceniony 30 lipca jako przydatny do kąpieli.

Kąpielisko zamknięte. Przyczyną są fale ok. 1 m, biała piana i silne prądy wsteczne. Stan wody oceniony 30 lipca jako przydatny do kąpieli. Łazy 225B: Kąpielisko zamknięte z powodu identycznych zagrożeń (fale ok. 1 m, prądy wsteczne). Woda wciąż zachowuje status przydatnej do kąpieli (ocena z 30 lipca).

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Dla osób obawiających się zakwitu toksycznych cyjanobakterii płyną bardzo dobre wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łazach nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne badania próbek wody, z których ostatnie przeprowadzono pod koniec lipca, potwierdzają, że woda jest w pełni czysta i biologicznie bezpieczna. Dzisiejsze czerwone flagi są podyktowane wyłącznie względami hydrologicznymi i fizycznym bezpieczeństwem na fali, a nie stanem sanitarnym morza.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Łazach przynosi umiarkowaną pogodę: temperatura powietrza to 19°C, woda w Bałtyku ma 18°C, a lokalny wiatr wieje z prędkością zaledwie 3 m/s. Choć aura na brzegu może wydawać się zachęcająca do relaksu, należy pamiętać o najważniejszej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody, a nie tylko ostrzeżenie. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników i nigdy nie lekceważyć siły morza, szczególnie gdy pod powierzchnią kryją się zdradliwe prądy wsteczne.

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