Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie dziś zamknięte

Dla osób planujących sobotni relaks w morskiej wodzie nie mamy dobrych wieści. Wszystkie cztery strzeżone plaże w Sarbinowie zostały dziś tymczasowo zamknięte, a ratownicy wywiesili czerwone flagi. Powodem tej decyzji są trudne warunki na Bałtyku – na całym lokalnym odcinku wybrzeża występuje fala o wysokości powyżej 70 cm z pojawiającymi się pienistymi, białymi grzywami.

Choć lokalny wiatr w samym Sarbinowie osłabł i wynosi obecnie jedynie 3 m/s, morze po przejściu głębokiego cyklonu nad północną Europą pozostaje silnie wzburzone. Jest to tak zwana martwa fala – zjawisko, w którym wysokie i niebezpieczne fale docierają do brzegu mimo braku silnego wiatru na lądzie. Stwarza to skrajne zagrożenie w postaci zdradliwych prądów wstecznych.

Oto szczegółowy wykaz kąpielisk objętych zakazem kąpieli:

Sarbinowo 2: temperatura powietrza wynosi 19°C, temperatura wody to 18°C, a prędkość wiatru sięga 3 m/s.

temperatura powietrza wynosi 19°C, temperatura wody to 18°C, a prędkość wiatru sięga 3 m/s. Sarbinowo 211: temperatura powietrza wynosi 19°C, temperatura wody to 18°C, a prędkość wiatru sięga 3 m/s.

temperatura powietrza wynosi 19°C, temperatura wody to 18°C, a prędkość wiatru sięga 3 m/s. Sarbinowo 212: temperatura powietrza wynosi 19°C, temperatura wody to 18°C, a prędkość wiatru sięga 3 m/s.

temperatura powietrza wynosi 19°C, temperatura wody to 18°C, a prędkość wiatru sięga 3 m/s. Sarbinowo 213B: temperatura powietrza wynosi 19°C, temperatura wody to 18°C, a prędkość wiatru sięga 3 m/s.

Na wszystkich powyższych plażach obowiązuje kategoryczny zakaz wchodzenia do wody.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Mimo że czerwone flagi mogą budzić niepokój, mamy również dobre wiadomości: na żadnym z kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano zakwitu toksycznych sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody przeprowadzona przez sanepid potwierdza, że woda jest biologicznie czysta i w pełni przydatna do kąpieli. Co ważne, brak sinic na całym otwartym Bałtyku w tym okresie potwierdzają również ogólne raporty Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Kolejne rutynowe badanie zaplanowane jest na 12 sierpnia, więc turyści nie muszą obawiać się zagrożeń mikrobiologicznych. Jedyną przeszkodą w korzystaniu z uroków morza są dziś wyłącznie wysokie fale.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Sarbinowie przynosi umiarkowane temperatury – termometry wskazują 19°C w powietrzu i 18°C w wodzie, przy łagodnym wietrze wiejącym z prędkością 3 m/s. Choć aura zachęca do spacerów, pamiętajmy o najważniejszej zasadzie nadmorskiego wypoczynku: czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody, a nie jedynie sugestia. Pod falami mogą kryć się zdradliwe prądy wsteczne, które potrafią porwać nawet najsilniejszego pływaka. Dla własnego bezpieczeństwa zawsze sprawdzajmy oznakowanie kąpieliska i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników WOPR.

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