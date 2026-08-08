Sinice Chłopy. Czy w Chłopach można się kąpać 08.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-08 12:33

Silny wiatr na Bałtyku i wysokie fale sprawiły, że plażowicze w Chłopach muszą dziś zmienić swoje plany i zrezygnować z kąpieli. Choć lokalnie podmuchy wiatru już słabną, to wzburzone po ostatnich ostrzeżeniach IMGW morze wciąż generuje niebezpieczne warunki. Przedstawiamy aktualny raport z warunków na kąpieliskach w Chłopach na dzień 8 sierpnia.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej nad wzburzonym morzem. O zakazie kąpieli w Chłopach informuje SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Chłopy. Czy w Chłopach można się kąpać 08.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Chłopach dziś zamknięte

Z powodu trudnych i niebezpiecznych warunków na morzu, ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag na obu strzeżonych plażach w Chłopach. Oznacza to kategoryczny zakaz wchodzenia do wody.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie zamkniętych kąpielisk oraz przyczyny wprowadzenia obostrzeń:

Wysokie fale i niebezpieczny stan morza

  • Chłopy 208B – na tym kąpielisku powiewa dziś czerwona flaga. Powodem jej wywieszenia jest wysoka fala przekraczająca 70 cm z wyraźnie widocznymi, pienistymi białymi grzywami. Choć woda ma 18°C, a temperatura powietrza wynosi 19°C, porywy wiatru dochodzące do 3 m/s na brzegu nie odzwierciedlają tego, co dzieje się na otwartej wodzie po niedawnym silnym wietrze na Bałtyku.
  • Chłopy 214 – tu również obowiązuje całkowity zakaz kąpieli (czerwona flaga) z tej samej przyczyny. Fale powyżej 70 cm i spienione grzywy stwarzają śmiertelne zagrożenie dla kąpiących się. Warunki termiczne są identyczne: temperatura wody wynosi 18°C, a powietrza 19°C przy wietrze rzędu 3 m/s.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne wieści dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów wody. Na monitorowanych kąpieliskach w Chłopach nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne badania jakości wody z 31 lipca potwierdziły, że woda pod względem biologicznym jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne planowe badanie czystości wody zaplanowano na 12 sierpnia, więc pod tym względem turyści mogą być spokojni.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Chłopach przynosi umiarkowane temperatury – termometry wskazują 19°C w cieniu, a woda w Bałtyku ma 18°C. Przy lekkim wietrze o prędkości 3 m/s na plaży może wydawać się spokojnie, jednak to tylko pozory. Pamiętajmy, że wzburzone morze po silniejszych podmuchach wiatru potrafi kryć zdradliwe prądy wsteczne. Złota zasada bezpiecznego wypoczynku brzmi: zawsze sprawdzaj kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników. Czerwona flaga to nie sugestia – to zakaz, który ratuje życie!

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