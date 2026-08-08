Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mielnie dziś zamknięte

Dzisiejsze analizy sytuacji na plażach nie pozostawiają złudzeń – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie wejście do wody nie jest obecnie dozwolone. Wszystkie siedem plaż zostało zamkniętych ze względu na wysokie fale przekraczające 70 cm, którym towarzyszą charakterystyczne, pieniste białe grzywy. Jest to bezpośrednie następstwo wzburzonego stanu morza w tej części Bałtyku, dla którego IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem na Wybrzeżu Środkowym.

Oto szczegółowa lista zamkniętych kąpielisk:

Mielno 216 – czerwona flaga z powodu fali powyżej 70 cm z białymi grzywami.

– czerwona flaga z powodu fali powyżej 70 cm z białymi grzywami. Mielno 218 – czerwona flaga z powodu fali powyżej 70 cm z białymi grzywami.

– czerwona flaga z powodu fali powyżej 70 cm z białymi grzywami. Mielno 219 – czerwona flaga z powodu fali powyżej 70 cm z białymi grzywami.

– czerwona flaga z powodu fali powyżej 70 cm z białymi grzywami. Mielno Floryda – czerwona flaga z powodu fali powyżej 70 cm z białymi grzywami.

– czerwona flaga z powodu fali powyżej 70 cm z białymi grzywami. Mielno Krokus – czerwona flaga z powodu fali powyżej 70 cm z białymi grzywami.

– czerwona flaga z powodu fali powyżej 70 cm z białymi grzywami. Mielno Morska – czerwona flaga z powodu fali powyżej 70 cm z białymi grzywami.

– czerwona flaga z powodu fali powyżej 70 cm z białymi grzywami. Mielno Pionierów – czerwona flaga z powodu fali powyżej 70 cm z białymi grzywami.

Choć wiatr mierzony bezpośrednio na brzegu wynosi zaledwie 3 m/s, to rozkołys po fali sztormowej i niebezpieczne prądy wsteczne wciąż stanowią realne zagrożenie dla kąpiących się.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Dla osób planujących urlop mamy jednak bardzo dobrą wiadomość – na monitorowanych kąpieliskach w Mielnie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne badania czystości wody, przeprowadzone przez sanepid pod koniec lipca oraz na początku sierpnia (dla plaży Pionierów), jednoznacznie potwierdzają, że woda pod względem mikrobiologicznym jest w pełni przydatna do kąpieli. Gdy tylko warunki wietrzne i falowanie na morzu uspokoją się, bezpieczny powrót do wody będzie możliwy bez obaw o toksyczne glony.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

W sobotę temperatura powietrza w Mielnie wynosi około 19°C, a woda w Bałtyku ma niemal identyczną temperaturę, oscylującą wokół 18°C. Choć upały chwilowo odpuściły na rzecz przyjemnego ochłodzenia, plażowanie wciąż może być przyjemne, pod warunkiem spędzania czasu na piasku. Pamiętajmy o złotej zasadzie plażowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Słuchajmy poleceń ratowników i nigdy nie lekceważmy siły fal, nawet jeśli wydaje nam się, że panujemy nad sytuacją.

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