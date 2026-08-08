Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają

Dla wszystkich, którzy planują spędzić dzisiejszy dzień nad wodą, mamy doskonałe wiadomości. Choć jeszcze niedawno synoptycy IMGW ostrzegali przed silniejszym wiatrem na Wybrzeżu Środkowym, dziś aura w Ustroniu Morskim uległa znacznej poprawie. Na plażach panuje spokój, a wiatr wieje z łagodną prędkością zaledwie 3 m/s. Wszystkie cztery strzeżone kąpieliska w gminie są dzisiaj otwarte, co oznacza brak czerwonych flag i bezpieczną strefę do rekreacji.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych kąpielisk w Ustroniu Morskim według pomiarów z 8 sierpnia 2026 roku:

Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Centralna” : woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 20°C , a woda w Bałtyku ma orzeźwiające 18°C .

: woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi , a woda w Bałtyku ma orzeźwiające . Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Fregata” : warunki są tu identyczne – powietrze ma 20°C , natomiast temperatura wody wynosi przyjemne 18°C . Bezpieczeństwo potwierdza brak czerwonej flagi.

: warunki są tu identyczne – powietrze ma , natomiast temperatura wody wynosi przyjemne . Bezpieczeństwo potwierdza brak czerwonej flagi. Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Muszla” : zaprasza plażowiczów przy temperaturze powietrza 20°C i wody 18°C . Stan sanitarny wody został pomyślnie zweryfikowany przez służby.

: zaprasza plażowiczów przy temperaturze powietrza i wody . Stan sanitarny wody został pomyślnie zweryfikowany przez służby. Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Nadbrzeżna”: również tutaj czeka na Was czysta woda o temperaturze 18°C i rześkie powietrze rozgrzane do 20°C.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Sezon letni często przynosi obawy o nagłe zakwity sinic, które mogą skutecznie pokrzyżować urlopowe plany. Na szczęście turyści wypoczywający w Ustroniu Morskim mogą odetchnąć z ulgą. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w mieście nie odnotowano obecności sinic, a woda jest w pełni przezroczysta i bezpieczna dla zdrowia. Podczas gdy czerwone flagi z powodu zakwitu cyjanobakterii paraliżują obecnie plaże m.in. w Gdyni-Redłowie, Jastarni czy Mechelinkach, a w Jarosławcu kąpieliska zamknięto z powodu bakterii E. coli, Ustronie Morskie pozostaje czystą i bezpieczną oazą na mapie polskiego wybrzeża.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Ustroniu Morskim sprzyja aktywnemu wypoczynkowi – temperatura powietrza oscyluje wokół 20°C, a woda ma 18°C. Delikatny wiatr (3 m/s) sprawia, że odczuwalny chłód nie przeszkadza w plażowaniu, a morze jest wyjątkowo spokojne. Choć dzisiejsze warunki są wprost wymarzone do kąpieli, pamiętajmy o nadrzędnej, złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: zawsze przed wejściem do wody spójrz na wieżę ratowniczą i sprawdź kolor wywieszonej flagi. Słuchaj poleceń ratowników i nie ryzykuj zdrowia – nawet najspokojniejszy Bałtyk zasługuje na nasz pełen respekt.

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