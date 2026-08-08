Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają

Bałtyk tego lata bywa kapryśny, ale dzisiejsze warunki w Świnoujściu są wręcz idealne do bezpiecznego plażowania. Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że morze jest spokojne, a brak wysokich fal gwarantuje bezpieczne warunki dla najmłodszych i mniej doświadczonych pływaków. Dodatkowym atutem jest wyrównana temperatura – zarówno powietrze, jak i woda w morzu osiągnęły przyjemne 20°C. Co niezwykle ważne, woda na wszystkich kąpieliskach została uznana przez Główny Inspektorat Sanitarny za w pełni przydatną do kąpieli.

Oto szczegółowy przegląd świnoujskich plaż, na których bez przeszkód można dziś korzystać z uroków lata:

Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: Najpopularniejsza i najszersza plaża w regionie kusi świetnymi warunkami. Temperatura powietrza i wody wynosi 20°C, a wiatr o sile 2 m/s ledwo marszczy taflę wody. Badanie czystości wody z 5 sierpnia potwierdziło jej doskonałą jakość.

Najpopularniejsza i najszersza plaża w regionie kusi świetnymi warunkami. Temperatura powietrza i wody wynosi 20°C, a wiatr o sile 2 m/s ledwo marszczy taflę wody. Badanie czystości wody z 5 sierpnia potwierdziło jej doskonałą jakość. Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: Zlokalizowane w zachodniej części kurortu, tuż przy granicy z Niemcami. Oferuje identyczne, bardzo komfortowe parametry (powietrze 20°C, woda 20°C, wiatr 2 m/s) oraz pełne bezpieczeństwo kąpieli potwierdzone oficjalną oceną sanitarną.

Zlokalizowane w zachodniej części kurortu, tuż przy granicy z Niemcami. Oferuje identyczne, bardzo komfortowe parametry (powietrze 20°C, woda 20°C, wiatr 2 m/s) oraz pełne bezpieczeństwo kąpieli potwierdzone oficjalną oceną sanitarną. Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: Położone we wschodniej części dzielnicy nadmorskiej kąpielisko również zaprasza plażowiczów. Parametry pogodowe są tu bez zmian: spokojne morze (wiatr 2 m/s) oraz 20°C w powietrzu i wodzie gwarantują udany dzień.

Położone we wschodniej części dzielnicy nadmorskiej kąpielisko również zaprasza plażowiczów. Parametry pogodowe są tu bez zmian: spokojne morze (wiatr 2 m/s) oraz 20°C w powietrzu i wodzie gwarantują udany dzień. Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: Spokojniejsza alternatywa na prawobrzeżu Świnoujścia, która również legitymuje się prestiżowym wyróżnieniem Błękitnej Flagi. Podobnie jak w pozostałych miejscach, woda jest czysta i bezpieczna, a jej temperatura wynosi 20°C przy minimalnym wietrze 2 m/s.

Co ciekawe, na plaży przy wejściu nr 12 (od ul. Powstańców Śląskich) już w najbliższy poniedziałek rozpoczną się wielkie sportowe emocje – to stąd wystartuje Oliwia Rusoń, która podejmie próbę bicia Rekordu Guinnessa w drodze na Giewont. Warto więc połączyć weekendowy relaks na piasku z podglądaniem przygotowań do tego niezwykłego wyzwania charytatywnego.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

W ostatnich tygodniach w mediach regularnie pojawiają się doniesienia o zakwitach sinic w Bałtyku, co budzi zrozumiałe obawy osób planujących urlop nad morzem. Mamy jednak doskonałe wieści dla wszystkich wypoczywających na zachodnim wybrzeżu. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano zakwitu sinic.

Podczas gdy w innych rejonach polskiego wybrzeża, m.in. na niektórych plażach Zatoki Gdańskiej i na Półwyspie Helskim, ratownicy musieli okresowo wywieszać czerwone flagi z powodu toksycznych cyjanobakterii, Świnoujście pozostaje całkowicie bezpieczną i czystą oazą. Oficjalne badania sanepidu potwierdzają brak jakiegokolwiek zagrożenia mikrobiologicznego czy biologicznego na tutejszych plażach. Można bez obaw cieszyć się morskimi kąpielami, pamiętając jednak, że sytuacja w przyrodzie potrafi być dynamiczna, dlatego zawsze warto rzucić okiem na maszt ratowniczy przed wejściem do wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem stabilnej i komfortowej aury. Temperatura powietrza wynosząca 20°C w połączeniu z bardzo słabym wiatrem (2 m/s) stwarza doskonałe warunki do plażowania i rekreacji. Co niezwykle rzadkie na polskim wybrzeżu, woda w Bałtyku ma dokładnie taką samą temperaturę jak powietrze – 20°C – co eliminuje niepleasantne uczucie szoku termicznego podczas wchodzenia do morza. Choć warunki są niemal idealne, a ratownicy nie wywiesili dziś żadnych czerwonych flag, nadrzędną zasadą każdego bezpiecznego plażowicza powinno być bezwzględne respektowanie komunikatów dawanych przez służby ratunkowe. Pamiętajmy, że bezpieczna kąpiel to tylko ta na strzeżonych plażach, pod czujnym okiem ratowników WOPR i przy braku czerwonej flagi na maszcie.

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