Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie zapraszają

Dla osób planujących sobotni relaks nad wodą mamy świetne informacje – lokalne kąpielisko jest w pełni otwarte i gotowe na przyjęcie gości. Służby ratownicze nie wywiesiły dziś czerwonej flagi, co oznacza, że wejście do wody jest dozwolone. Warto przypomnieć, że na początku miesiąca po sztormie w Grzybowie zabezpieczono dryfujący pojemnik z niebezpieczną substancją chemiczną. Dzięki sprawnej akcji lokalnych służb ratowniczych i straży pożarnej zagrożenie zostało natychmiast zneutralizowane, a plaża pozostała w pełni bezpieczna dla turystów. Dziś nic nie zakłóca spokoju wypoczywających, a dodatkową atrakcją w ten weekend w gminie Kołobrzeg jest trwająca właśnie impreza Projekt Plaża TVN.

Oto szczegółowe warunki panujące na kąpielisku w dniu dzisiejszym:

Kąpielisko Grzybowo – OTWARTE. Woda została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli podczas badania przeprowadzonego 6 sierpnia. Kolejna rutynowa kontrola zaplanowana jest na 17 sierpnia. Temperatura wody wynosi obecnie przyzwoite 18°C, a na plaży możemy spodziewać się rześkiego wiatru o prędkości 7 m/s (co wpisuje się w prognozy IMGW o silniejszych porywach na Bałtyku Południowym).

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Temat zakwitów sinic co roku budzi niepokój u progu sierpnia, jednak tym razem nie ma powodów do obaw. Na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody potwierdza, że parametry biologiczne są w normie, a woda jest czysta i bezpieczna. Można więc bez przeszkód korzystać z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Chociaż upały przekraczające 30 stopni chwilowo ustąpiły, dzisiejsze 20°C w cieniu oraz temperatura wody na poziomie 18°C stwarzają stabilne warunki do plażowania. Pamiętajmy jednak, że przy wietrze wiejącym z prędkością 7 m/s odczuwalna temperatura może być nieco niższa. Wybierając się na plażę, zawsze przestrzegajmy złotej zasady bezpieczeństwa: kluczowe znaczenie ma kolor wywieszonej na stanowisku ratowniczym flagi. Nawet jeśli pogoda wydaje się sprzyjająca, bezwzględnie słuchajmy poleceń ratowników i nigdy nie wchodźmy do wody, gdy powiewa czerwona flaga.

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