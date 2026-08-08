Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 08.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-08 12:36

Po niedawnym ochłodzeniu i przejściu frontu burzowego nad Polską, warunki nad Bałtykiem powoli się stabilizują. Choć synoptycy IMGW ostrzegali w ostatnich dniach przed silniejszym wiatrem na Wybrzeżu Środkowym, plaża w Grzybowie jest dziś w pełni bezpieczna i dostępna dla wczasowiczów. Przedstawiamy aktualny raport plażowy na 8 sierpnia, który przynosi doskonałe wiadomości dla wszystkich miłośników morskich kąpieli.

Drewniana wieża ratownika z białą flagą na plaży w Grzybowie. O bezpieczeństwie nad wodą przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 08.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie zapraszają

Dla osób planujących sobotni relaks nad wodą mamy świetne informacje – lokalne kąpielisko jest w pełni otwarte i gotowe na przyjęcie gości. Służby ratownicze nie wywiesiły dziś czerwonej flagi, co oznacza, że wejście do wody jest dozwolone. Warto przypomnieć, że na początku miesiąca po sztormie w Grzybowie zabezpieczono dryfujący pojemnik z niebezpieczną substancją chemiczną. Dzięki sprawnej akcji lokalnych służb ratowniczych i straży pożarnej zagrożenie zostało natychmiast zneutralizowane, a plaża pozostała w pełni bezpieczna dla turystów. Dziś nic nie zakłóca spokoju wypoczywających, a dodatkową atrakcją w ten weekend w gminie Kołobrzeg jest trwająca właśnie impreza Projekt Plaża TVN.

Oto szczegółowe warunki panujące na kąpielisku w dniu dzisiejszym:

  • Kąpielisko GrzybowoOTWARTE. Woda została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli podczas badania przeprowadzonego 6 sierpnia. Kolejna rutynowa kontrola zaplanowana jest na 17 sierpnia. Temperatura wody wynosi obecnie przyzwoite 18°C, a na plaży możemy spodziewać się rześkiego wiatru o prędkości 7 m/s (co wpisuje się w prognozy IMGW o silniejszych porywach na Bałtyku Południowym).

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Temat zakwitów sinic co roku budzi niepokój u progu sierpnia, jednak tym razem nie ma powodów do obaw. Na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody potwierdza, że parametry biologiczne są w normie, a woda jest czysta i bezpieczna. Można więc bez przeszkód korzystać z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Chociaż upały przekraczające 30 stopni chwilowo ustąpiły, dzisiejsze 20°C w cieniu oraz temperatura wody na poziomie 18°C stwarzają stabilne warunki do plażowania. Pamiętajmy jednak, że przy wietrze wiejącym z prędkością 7 m/s odczuwalna temperatura może być nieco niższa. Wybierając się na plażę, zawsze przestrzegajmy złotej zasady bezpieczeństwa: kluczowe znaczenie ma kolor wywieszonej na stanowisku ratowniczym flagi. Nawet jeśli pogoda wydaje się sprzyjająca, bezwzględnie słuchajmy poleceń ratowników i nigdy nie wchodźmy do wody, gdy powiewa czerwona flaga.

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