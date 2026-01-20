WOŚP 2026: "Zdrowe brzuszki naszych dzieci"

W tym roku WOŚP zebrane fundusze przeznaczy na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Orkiestra gra z hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”.

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nieustannie czyni dobro. Tego dobra doświadczamy także tu, na Pomorzu Zachodnim. Pomoc w postaci sprzętu medycznego każdego roku trafia do naszych szpitali. Chcemy, by ta szlachetna akcja trwała do końca świata i o jeden dzień dłużej, dlatego regularnie gramy razem z WOŚP. W tym roku przygotowaliśmy coś specjalnego. Zachęcam do niedzielnych odwiedzin Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Tam naprawdę od godzin porannych do późnego wieczora będzie się działo – zaprasza marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Atrakcje na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Co czeka na odwiedzających Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w niedzielę, 25 stycznia 2026 roku?

Zwiedzanie zamku z przewodnikami (godz. 11:30-16:00) - wystarczy datek do puszki WOŚP. W planie zwiedzanie Skrzydła Północnego (godz. 11:30 i 13:00), wystawy Warsztat geniuszu (godz. 13:00) oraz poznanie dziejów i legend Gryfitów (godz. 15:00).

Indywidualne zwiedzanie z przewodnikiem (godz. 10:00-17:00) - po wrzuceniu datku do puszki.

Koncerty (godz. 16:00-19:00) - wystąpią m.in. Chór Dziecięcy Polka, Dżamani i Bloco Pomerania.

Strefa zdrowia (godz. 16:00-19:00) - pokazy udzielania pierwszej pomocy, nauka obsługi defibrylatora AED, konsultacje z gastroenterologami, porady NFZ, pomiary ciśnienia krwi i saturacji, analiza składu ciała.

Polonez z Zespołem Pieśni i Tańca Szczecinianie (godz. 19:00) - na Dużym Dziedzińcu Zamku.

Światełko do Nieba (godz. 20:00) - wyjątkowe show iluminacji na dużym zamkowym dziedzińcu.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - ponad trzy dekady tradycji

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to największa w Polsce akcja charytatywna o niezwykle silnym, społecznym charakterze. Od 1993 roku fundacja nieprzerwanie zbiera środki na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, wspierając przede wszystkim leczenie dzieci i seniorów. Jej znakiem rozpoznawczym stały się czerwone serduszka, energia tysięcy wolontariuszy oraz przekonanie, że wspólne działanie potrafi realnie zmieniać rzeczywistość szpitali w całym kraju.

Co roku finał WOŚP zamienia polskie miasta w wielkie święto solidarności – pełne koncertów, licytacji i lokalnych inicjatyw. To wydarzenie, które łączy ludzi niezależnie od wieku czy poglądów, a jego efekty są widoczne w placówkach medycznych od dużych ośrodków po małe powiatowe szpitale. Tegoroczny, 34. finał wpisuje się w tę tradycję, zapowiadając kolejną odsłonę wspólnego grania „do końca świata i jeden dzień dłużej”.

