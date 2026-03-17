Kierowca mercedesa myślał, że oszukał policję. Popełnił jeden błąd

Grzegorz Kluczyński
2026-03-17 14:10

Kierowca Mercedesa był pewien, że po minięciu policyjnego patrolu może wcisnąć gaz do dechy. Zapomniał jednak o tym, że mundurowi dysponują sprzętem, który mierzy prędkość również oddalających się pojazdów. Chwilę później funkcjonariusze ruszyli w pościg, a mężczyzna stracił uprawnienia do kierowania.

Myślał, że przechytrzy policję. Wcisnął gaz po minięciu patrolu

i

Autor: KPP Stargard/ Materiały prasowe

Zwolnił przed radiowozem, a później wcisnął gaz

Sytuacja miała miejsce poza obszarem zabudowanym. Kierowca mercedesa, zauważając funkcjonariuszy dokonujących pomiarów prędkości, przejechał obok nich z przepisową prędkością. W momencie, gdy tylko ominął patrol, stanowczo dodał gazu, błędnie zakładając, że znajduje się już poza zasięgiem policyjnych radarów.

– Najwyraźniej uznał, że skoro minął policjantów, to ryzyko kary już nie istnieje – mówi asp. Wojciech Jędrych z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Pędził 142 km/h przy ograniczeniu do 90. Mundurowi ruszyli w pościg

Mężczyzna siedzący za kółkiem nie wziął pod uwagę istotnego faktu: policyjny sprzęt do pomiaru prędkości skutecznie rejestruje wyniki również w przypadku pojazdów odjeżdżających od funkcjonariuszy. Radar wskazał wynik 142 km/h w strefie, w której obowiązywało ograniczenie do 90 km/h.

Policjanci niezwłocznie podjęli pościg za piratem drogowym i zatrzymali pojazd. Wobec mężczyzny wyciągnięto surowe, aczkolwiek adekwatne konsekwencje:

  • odebranie uprawnień do kierowania na 3 miesiące,
  • mandat w wysokości 1500 złotych,
  • 13 punktów karnych.

– To przykład skrajnej nieodpowiedzialności. Kierowca sam sprowadził na siebie konsekwencje – podkreśla asp. Jędrych.

Kolejny kierowca stracił prawo jazdy tego samego dnia

Tego samego dnia mundurowi interweniowali również w przypadku kierowcy audi, który w obszarze zabudowanym jechał o 52 km/h za szybko. Mężczyzna, podobnie jak kierowca mercedesa, pożegnał się z prawem jazdy i został ukarany identyczną grzywną oraz taką samą liczbą punktów karnych.

Funkcjonariusze przypominają: prędkość to główna przyczyna tragedii

Przedstawiciele organów ścigania nieustannie zwracają uwagę, że zbyt szybka jazda to jeden z najczęstszych powodów tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.

– Apelujemy do kierowców o rozwagę i dostosowanie prędkości do warunków na drodze. Bezpieczeństwo zależy od odpowiedzialnych decyzji za kierownicą – zaznacza asp. Jędrych.

Pytanie 1 z 12
Co oznacza ten znak drogowy?
znaki drogowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIRAT DROGOWY ZACHODNIOPOMORSKIE
PIRAT DROGOWY
POLICJA STARGARD