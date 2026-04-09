Nowy bruk kruszy się jak styropian. Będzie naprawa po wielkim remoncie, który okazał się jeszcze większą fuszerką

Jak doszło do tej katastrofy? Historia fuszerki krok po kroku

Pętla Dworzec Niebuszewo była jednym z kluczowych elementów modernizacji torowisk od Niebuszewa do pl. Żołnierza Polskiego. Prace trwały w latach 2020–2023, a wykonawcą była krakowska spółka ZUE. W ramach inwestycji jezdnię wokół pętli wykonano z granitowej kostki – materiału efektownego, ale jak się okazało, kompletnie nieprzystosowanego do ciężaru ciężkich pojazdów, m.in. autobusów.

Pierwsze pęknięcia pojawiły się już w 2023 roku, jeszcze przed zakończeniem całej inwestycji. Kostka zaczęła się kruszyć jak styropian, zapadać, a w niektórych miejscach wręcz wypadać. Tramwaje dojechały tu na przełomie czerwca i lipca, ale szybko trzeba było wprowadzać poprawki. W październiku sytuacja się powtórzyła. W lutym kolejnego roku – znów to samo.

- Problem jest znany od 2023 roku. Wtedy też zaczęły się pierwsze rozmowy i analizy na temat technologii naprawy. Oczekujemy na przekazanie ostatecznej wersji programu naprawczego od wykonawcy ZUE - mówił w 2025 roku rzecznik Tramwajów Szczecińskich, Wojciech Jachim.

Mieszkańcy nie kryli frustracji. Jeździli po dziurach, które powstały w miejscu świeżo oddanej inwestycji wartej miliony złotych. Kostka – granit strzegomski – nie wytrzymała obciążeń, choć miała być materiałem trwałym i odpornym.

"Majster po zdalnym nauczaniu kładł kostkę" "Niemiecki bruk wytrzymał ponad sto lat, a chińska kostka kilka miesięcy" "Mieszkańcy jeżdżą po dziurach za miliony złotych"

- grzmieli internauci w mediach społecznościowych.

Poprawka poprawki. Dlaczego znów trzeba kuć i wylewać beton?

W 2024 i 2025 roku wykonawca prowadził punktowe naprawy, ale problem wracał jak bumerang. Ostateczne analizy wykazały jednoznacznie: kostka nie zdała egzaminu.

Dlatego teraz – już oficjalnie – cała nawierzchnia w miejscach, gdzie jeżdżą autobusy, zostanie zastąpiona betonem nawierzchniowym.

- Naprawa polegać będzie na zastąpieniu kostki granitowej betonem nawierzchniowym wszędzie tam, gdzie poruszają się autobusy komunikacji miejskiej - tłumaczy rzecznik Tramwajów Szczecińskich.

Start już w ten weekend. Remont potrwa miesiące

W sobotę, 11 kwietnia, rusza pierwszy etap prac. Potrwa około dwóch miesięcy. W tym czasie:

beton zostanie ułożony na ul. Orzeszkowej,

połówkowo na skrzyżowaniu Asnyka – Nieduża,

oraz na skrzyżowaniu Asnyka – Boguchwały (od strony Boguchwały).

Pierwszy miesiąc to układanie betonu, drugi – jego dojrzewanie. W tym czasie odcinki będą wyłączone z ruchu.

Potem ruszą kolejne trzy etapy, obejmujące pozostałe fragmenty pętli. Całość ma potrwać do początku września 2026 roku.

Utrudnienia dla kierowców i pasażerów. Zmiany w komunikacji od 11 kwietnia

Remont oznacza reorganizację ruchu tramwajowego i autobusowego.

- W związku z pracami naprawczymi nawierzchni w rejonie pętli "Dworzec Niebuszewo" z dniem 11.04.2026 wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu linii 2, 11, 51, 78, 87, 92 i 99 - poinformował rzecznik ZDiTM Kacper Reszczyński.

Najważniejsze zmiany:

Tramwaje 2 i 11

większość odjazdów z peronu zewnętrznego (od strony budynku dworca),

wybrane kursy linii 2 w dni szkolne będą startować wcześniej i czekać na przystanku Boguchwały.

Autobusy 51, 78, 87, 92, 99 – objazdy

w kierunku Osowa, Arkońskiego, Podbórza i Golęcina – objazd przez Kadłubka – Kołłątaja – Orzeszkową – Krasińskiego,

nieczynny przystanek Dworzec Niebuszewo,

uruchomiony przystanek Orzeszkowej (na żądanie, nr 14812).

W kierunku centrum:

objazd przez Krasińskiego – Orzeszkową – Kołłątaja,

nieczynne przystanki Dworzec Niebuszewo i Boguchwały,

przystanek Niemcewicza przeniesiony na ul. Kołłątaja (nr 14311).

Ruch na pętli podczas remontu

samochody pojadą po torowisku tramwajowym (tor wewnętrzny),

tramwaje – po torze zewnętrznym,

pętla będzie zamknięta dla autobusów.

Czy to koniec problemów?

Po latach poprawek, analiz i narastającej frustracji mieszkańców miasto wreszcie podejmuje radykalne działania. Beton ma być rozwiązaniem trwałym i odpornym. Ale po doświadczeniach z „torową rewolucją” mieszkańcy wciąż podchodzą do zapowiedzi z dystansem.

Jedno jest pewne: przed nami długie miesiące utrudnień, objazdów i zmian w komunikacji. A pętla Dworzec Niebuszewo – symbol nieudanej inwestycji – znów stanie się placem budowy.

Szczecin i pechowa kostka granitowa. Seria miejskich wpadek

Historia pętli Dworzec Niebuszewo to niestety nie jedyny przykład, że Szczecin w ostatnich latach nie ma szczęścia do kostki granitowej. Podobne problemy pojawiają się na świeżo wyremontowanych ulicach Jagiellońskiej i Bogusława, gdzie bruk — mimo niedawnych prac — miejscami już się kruszy, zapada i wypada z nawierzchni. Mieszkańcy publikują zdjęcia dziur i wyłupanych fragmentów, pytając, jak to możliwe, że tak kosztowne inwestycje tak szybko się rozpadają.

Najbardziej spektakularną porażką pozostaje jednak Aleja Jana Pawła II. Tamtejszy bruk, położony zaledwie kilka lat temu, jest dziś w tak fatalnym stanie, że konieczny jest kolejny generalny remont. Zniszczenia są ogromne: kostka pęka, przesuwa się, a całe fragmenty nawierzchni trzeba było wygrodzić. Miasto zapowiedziało, że sprawa trafi do sądu, bo skala uszkodzeń wskazuje na poważne błędy wykonawcze.

QUIZ: "Poniemiecki" czy współczesny? Rozpoznajesz te budynki w Szczecinie? Pytanie 1 z 12 Jeden z najbardziej charakterystycznych budynków na placu Orła Białego to: przedwojenna kamienica, której podczas odbudowy pozbawiono bogatych zdobień budynek z czasów PRL, zbudowany na potrzeby państwowego przedsiębiorstwa Motozbyt Następne pytanie