SPA w hotelu Gołębiewski Pobierowo. Ceny manicure i pedicure mogą zaskoczyć

Hotel Gołębiewski w Pobierowie uruchomił kolejną część swojej rozbudowanej oferty. Od 15 lipca 2026 roku goście mogą korzystać z nowej strefy SPA, w której dostępne są zabiegi pielęgnacyjne, masaże oraz rytuały relaksacyjne.

Wśród propozycji znalazły się również klasyczne usługi kosmetyczne, takie jak manicure i pedicure. Ceny tych zabiegów pokazują, że oferta skierowana jest przede wszystkim do osób szukających hotelowego wypoczynku w bardziej luksusowym wydaniu.

Tyle kosztuje pielęgnacja dłoni i stóp w Gołębiewskim

Jednym z zabiegów dostępnych w nowej strefie jest pedicure hybrydowy z malowaniem lakierem hybrydowym. Cena tej usługi wynosi 290 zł. Goście mogą zdecydować się również na inne warianty pielęgnacji stóp:

Pedicure klasyczny z malowaniem lakierem klasycznym – 260 zł,

Pedicure pielęgnacyjny – 250 zł,

Zdjęcie hybrydy (usunięcie stylizacji hybrydowej) – 60 zł.

Ceny manicure prezentują się natomiast następująco:

Manicure hybrydowy z malowaniem lakierem hybrydowym – 220 zł,

Manicure klasyczny z malowaniem lakierem klasycznym – 190 zł,

Manicure pielęgnacyjny – 180 zł.

Jeśli więc klient zechce podczas wizyty wykonać pakiet hybrydowy, czyli pedicure oraz manicure hybrydowy, to musi liczyć się z kosztem 510 zł.

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Luksus nad Bałtykiem ma swoją cenę

Ceny zabiegów w hotelowym SPA są wyższe niż w wielu lokalnych salonach kosmetycznych. Dla przykładu w Warszawie pedicure hybyrdowy kosztuje ok. 100-200 zł, a w mniejszych miejscowości jest to często jeszcze niższy koszt.

Oferta SPA w hotelu Gołębiewski skierowana jest jednak do gości korzystających z kompleksowej usługi wypoczynkowej. Dla wielu osób możliwość wykonania zabiegu bezpośrednio podczas urlopu, w otoczeniu hotelowej strefy relaksu, może być dodatkowym elementem komfortowego pobytu, za który są w stanie zapłacić nawet nieco więcej.