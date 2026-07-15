Sinice Chłopy. Czy w Chłopach można się kąpać 15.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chłopach zapraszają

Po okresie silniejszego wiatru i wysokich fal, które jeszcze kilka dni temu wymusiły wywieszenie czerwonych flag na zachodniopomorskim wybrzeżu, nadszedł czas na upragniony spokój. Warunki w Chłopach uległy diametralnej poprawie. Na obu tutejszych plażach panuje bezpieczna, sprzyjająca rekreacji aura. Co niezwykle istotne, oficjalne badania potwierdzają, że woda jest w pełni zdatna do kąpieli. Dodatkowo, dzisiejszy wieczór, 15 lipca, uświetni wyjątkowe wydarzenie kulturalne – o godzinie 18:00 na parkingu przy Przystani Rybackiej odbędzie się koncert z cyklu „Muzyka na żywo z kutra”, będący częścią Mieleńskiego Lata Artystycznego.

Oto szczegółowe, aktualne warunki na poszczególnych kąpieliskach w Chłopach na dzień 15 lipca 2026 roku:

Chłopy 208B – kąpielisko jest OTWARTE . Temperatura powietrza wynosi komfortowe 20°C , a woda w Bałtyku ma 18°C . Wiatr jest niemal niewyczuwalny, a jego prędkość to zaledwie 2 m/s . Ostatnia oficjalna ocena jakości wody z dnia 14 lipca wykazała, że woda jest przydatna do kąpieli (kolejne badanie zaplanowano na 22 lipca).

– kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi komfortowe , a woda w Bałtyku ma . Wiatr jest niemal niewyczuwalny, a jego prędkość to zaledwie . Ostatnia oficjalna ocena jakości wody z dnia 14 lipca wykazała, że woda jest (kolejne badanie zaplanowano na 22 lipca). Chłopy 214 – kąpielisko jest OTWARTE. Podobnie jak na sąsiedniej plaży, zanotujemy tu dziś temperaturę powietrza na poziomie 20°C oraz temperaturę wody wynoszącą 18°C. Spokojny wiatr wiejący z prędkością 2 m/s gwarantuje brak wysokich fal. Woda została uznana za przydatną do kąpieli podczas badania z 14 lipca, a następny pobór próbek odbędzie się 22 lipca.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Choć tegoroczny sezon przyniósł wyjątkowo wczesne zakwity sinic, które już pod koniec czerwca i na początku lipca dały się we znaki plażowiczom w rejonie Zatoki Gdańskiej i Trójmiasta, w Chłopach sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Na dzień 15 lipca na tutejszych plażach nie odnotowano żadnych śladów obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i bezpieczna pod względem biologicznym. To świetna wiadomość dla rodzin z dziećmi i wszystkich tych, którzy obawiali się uciążliwych zakazów kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsza aura w Chłopach to kwintesencja umiarkowanego, przyjemnego lata: temperatura powietrza wynosi 20°C, woda ma orzeźwiające 18°C, a delikatny wiatr o sile 2 m/s nie powoduje powstawania niebezpiecznych prądów wstecznych. Choć dzisiejsze warunki są wymarzone, pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wczasowicza: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i sprawdź kolor flagi. Sytuacja na morzu potrafi zmienić się dynamicznie, dlatego bezwzględnie słuchajmy poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach.

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