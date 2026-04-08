Nowe przepisy odnoszą skutek. Ponad 150 piratów drogowych straciło prawo jazdy

Pierwszy miesiąc, a już 152 zatrzymane prawa jazdy

Z danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wynika, że od 3 marca do 3 kwietnia funkcjonariusze ujawnili 152 przypadki przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h. To właśnie ten próg – po zmianie przepisów – stał się kluczowy również poza obszarem zabudowanym, na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych.

Rozkład wykroczeń wygląda następująco:

68 przypadków w obszarze zabudowanym,

84 przypadki poza obszarem zabudowanym.

To oznacza, że po raz pierwszy więcej kierowców straciło prawo jazdy na drogach, które dotąd uchodziły za „bezpieczniejsze” pod względem przepisów.

Co się zmieniło? Nowe zasady dotyczące prędkości poza terenem zabudowanym

Najważniejsza zmiana, która weszła w życie miesiąc temu, dotyczy możliwości zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h również poza obszarem zabudowanym – ale tylko na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych.

Co to oznacza w praktyce?

Jeśli kierowca jedzie np. 150 km/h na drodze z limitem 90 km/h, policjant może natychmiast zatrzymać mu prawo jazdy na 3 miesiące.

Dotychczas takie sankcje obowiązywały wyłącznie w terenie zabudowanym.

Nowe przepisy mają ograniczyć najbardziej niebezpieczne zachowania na trasach, gdzie dochodzi do czołowych zderzeń – często tragicznych w skutkach.

Policja podkreśla, że to właśnie nadmierna prędkość na drogach jednojezdniowych jest jedną z głównych przyczyn najcięższych wypadków.

Policja apeluje: „Bezpieczeństwo zależy od decyzji kierowców”

W komunikacie KWP w Szczecinie funkcjonariusze przypominają, że przepisy nie mają charakteru represyjnego, lecz prewencyjny.

„Bezpieczeństwo zależy od odpowiedzialnych decyzji podejmowanych za kierownicą”

– podkreślają policjanci.

Apelują również o dostosowanie prędkości do warunków na drodze, zwłaszcza teraz, gdy wiosenna aura bywa zdradliwa, a ruch na trasach rośnie.

Czy kierowcy zwolnią?

Choć statystyki z pierwszego miesiąca mogą robić wrażenie, policja liczy, że z czasem liczba zatrzymanych praw jazdy zacznie spadać. Podobny efekt obserwowano po wprowadzeniu surowszych kar w terenie zabudowanym w 2021 roku.

Na razie jednak funkcjonariusze zapowiadają dalsze kontrole i zero tolerancji dla piratów drogowych.

