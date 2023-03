Nowe fakty w sprawie porwania małej dziewczynki. 54-latek złożył wyjaśnienia

Porwanie 9-letniej dziewczynki. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut uprowadzenia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Porwanie małej dziewczynki w Szczecinie. 54-latek usłyszał zarzut i został aresztowany

We wtorek, 14 marca mała dziewczynka została uprowadzona przez dorosłego mężczyznę. Sprawca wciągnął dziecko do samochodu i wywiózł je w okolice ulicy Zagórskiego i Ogrodniczej w Szczecinie. Na szczęście 9-latka uciekła swojemu prześladowcy. Sprawę zgłoszono policji, a funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania porywacza. 54-latek został zatrzymany, a następnie w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie przedstawiono mu zarzut pozbawienia wolności małoletniej osoby. Prokuratura zwróciła się z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Wiemy już, że sąd przychylił się do tego wniosku, dlatego podejrzany najbliższe trzy miesiące spędzi za kratkami. Ze względu na dobro postępowania i dobro małoletniej, prokuratura tylko lakonicznie informuje o szczegółach sprawy. Wiadomo, że 54-latek złożył wyjaśnienia i przyznał się do zarzutu uprowadzenia dziecka. Śledczy nie wyjawiają jednak motywu jego postepowania. Prok. Alicja Macugowska-Kyszka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie nie chciała również ujawniać treści innych zarzutów przedstawionych mężczyźnie, ani odnosić się do pytań na temat ewentualnych pedofilskich skłonności 54-latka.