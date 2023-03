Lekarz znęcał się nad pacjentem na SOR. Trafił do aresztu

Wciągnął do samochodu 9-letnią dziewczynkę. Porywacz zatrzymany

Sprawa wyszła na jaw po reportażu w programie "Interwencja" wyemitowanym w ubiegłym tygodniu na antenie telewizji Polsat. Na nagraniu, które trafiło do reporterów programu widać jak lekarz kilka razy uderzył pacjenta w twarz. Zdarzeniu przyglądał się ratownik medyczny. Do dramatycznych zdarzeń doszło w grudniu 2022 roku na SOR gryfickiego szpitala. Poszkodowany został pacjent, który trafił do placówki z podejrzeniem udaru.

- Lekarz usłyszał zarzut, iż będąc odpowiedzialny za zapewnienie opieki nad pacjentem, znęcał się fizycznie nad pokrzywdzonym, nieporadnym ze względu na swój wiek oraz stan zdrowia poprzez zadawanie mu rękoma uderzeń - mówi prok. Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Naraził przez to pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Prokuratura złożyła wniosek o areszt dla lekarza. Sąd się do niego przychylił. Lekarz spędzi w areszcie najbliższe dwa miesiące. Za znęcanie się nad pacjentem grozi mu do 8 lat więzienia.

Ratownik medyczny, który był świadkiem zdarzenia, również usłyszał zarzuty.

- Nie udzielił mu pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie, bądź też innych osób, na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - dodaje rzeczniczka prokuratury.

Za nieudzielenie pomocy grozi mu do 3 lat więzienia. Zastosowano wobec niego dozór policyjny, poręczenie majątkowe i zakaz wykonania zawodu ratownika medycznego na czas trwania postępowania.

