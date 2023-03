Rozpędzone BMW wbiło się w przystanek tramwajowy. Wiata doszczętnie zniszczona

Lekarz znęcał się nad pacjentem na SOR. Trafił do aresztu

Do zdarzenia doszło około godz. 6:00. Kierujący osobowym BMW z nieznanych przyczyn wjechał z dużą prędkością w przystanek tramwajowy "Merkatora" w kierunku Basenu Górniczego. Doszczętnie zniszczona została wiata przystankowa, uszkodzone są również barierki oddzielające przystanek od jezdni. Mimo, iż cała sytuacja wyglądała bardzo groźnie, tym razem na szczęście nikt nie ucierpiał.

- Całe szczęście na tramwaj nie czekał żaden pasażer, a kierowcy nic się nie stało - mówi Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. - W tym przypadku znamy sprawcę i będziemy starali się o odzyskanie pieniędzy z OC. Koszt wiaty, która została dzisiaj zniszczona, to blisko 40 tys zł.

Kierowcy jadący w stronę Prawobrzeża musieli liczyć się z utrudnieniami.

Basen Górniczy "pechowy" dla BMW

Rejon Basenu Górniczego jest wyjątkowo "pechowym" miejscem dla kierujących BMW. Do podobnych wypadków z udziałem samochodów tej marki dochodziło w tej części miasta wielokrotnie. Ulica Gdańska, która jest główną arterią wyjazdową z centrum w kierunku Prawobrzeża, "zachęca" wielu kierowców do wciśnięcia pedału gazu, co często kończy się wypadnięciem z drogi, dachowaniem lub wylądowaniem na torowisku tramwajowym. Niestety liczne ograniczenia prędkości, ani nawet fotoradar nie są dla kierowców żadną przeszkodą.

Sonda Czy Szczecin jest przyjazny dla pieszych? Tak Nie Nie wiem. Jeżdżę głównie samochodem