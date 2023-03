Wciągnął do samochodu 9-letnią dziewczynkę. Porywacz zatrzymany

Do dramatycznych zdarzeń doszło we wtorek, 14 marca na ul. Światowida w Szczecinie. Dziewczynka szła do sklepu, gdy nagle została wciągnięta do samochodu przez nieznanego mężczyznę, który wywiózł ją w okolice ulicy Zagórskiego i Ogrodniczej. 9-latce na szczęście udało się uciec.

O sprawie poinformowała Rada Osiedla Bukowo.

"Dotarła do nas przerażająca informacja!!!! W dniu wczorajszym (godz 16) w okolicach ul. Światowida porwano 9 letnią dziewczynkę! Podejrzany wywiózł dziecko w okolice Zagórskiego i Ogrodniczej. Na szczecie dziecku udało się uciec!" - napisał na Facebooku przewodniczący RO Łukasz Nowak

Jak poinformował w czwartek, 16 marca "Kurier Szczeciński", szczecińskiej policji udało się zatrzymać porywacza. To około 50-letni mężczyzna, który miał przyznać się do popełnionego czynu.

Policja ani prokuratura nie udziela informacji w tej sprawie.

