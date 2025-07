Mierzyn położony jest na zachód od granic Szczecina. To największa wieś w regionie, którą według danych Głównego Urzędu Statystycznego z Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku, zamieszkuje 9 766 mieszkańców. Sąsiaduje z Gumieńcami i Krzekowem i znajduje się po drodze do przejścia granicznego w Lubieszynie. Przez wieś przebiega droga krajowa nr 10, która jest dość kłopotliwa dla jej mieszkańców. Panuje tutaj duży ruch samochodowy, często też tworzą się korki. To ma się zmienić w najbliższych latach, gdy zostanie zbudowana obwodnica, która ominie Mierzyn i ułatwi dojazd w kierunku przejścia granicznego w Lubieszynie i planowanej Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

Obwodnica Mierzyna – koniec korków w największej wsi w regionie?

O otwarciu ofert w przetargu na budowę obwodnicy Mierzyna poinformowała w czwartek po południu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak przekazał rzecznik prasowy szczecińskiego oddziału GDDKiA, Mateusz Grzeszczuk: „w postępowaniu wzięło udział 10 wykonawców, a zadeklarowane kwoty wynoszą od 139,9 do 227,2 mln zł. Złożone oferty będą teraz sprawdzane, aby wybrać najkorzystniejszą”.

Obwodnica Mierzyna ma zapewnić dojazd do Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi S6, która zaplanowana jest jako część ringu wokół miasta.

Kiedy koniec budowy obwodnicy Mierzyna?

Inwestycja ma być zrealizowana do 2028 r.

- Procedura sprawdzania ofert wiąże się z koniecznością dopytywania oferentów, wiec trudno przewidzieć, ile tygodni to potrwa. Chcielibyśmy w tym roku podpisać umowę z wykonawcą - tłumaczy Mateusz Grzeszczuk.

Kto złożył najtańszą ofertę na budowę obwodnicy Mierzyna?

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Najtaniej (139 mln 978 tys. zł) gotowa jest zrealizować inwestycję spółka RUBAU Polska z siedzibą w Warszawie. Najdroższą ofertę (227 mln 238 tys. zł) złożyło konsorcjum firm z woj. zachodniopomorskiego i wielkopolskiego: PRD Nowogard SA, Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Mazur” z Łozienicy (pow. goleniowski) i spółka BD Kasprzak z miejscowości Jerka (pow. kościański).

Przebieg obwodnicy Mierzyna

Obwodnica Mierzyna w ciągu DK10 zaczynać się będzie na zachodnim krańcu ul. Ku Słońcu w Szczecinie. Początkowe 200 m należy do miasta, dalsze 1,2 km do ul. Topolowej i Łukasińskiego zrealizuje GDDKiA. Kolejne ponad 2 km, zaplanowane częściowo na terenie ogródków działkowych, to teren miejski. Za ostatni fragment o długości 1,3 km, prowadzący do węzła Szczecina Zachód na ZOS, odpowiada GDDKiA.

