TTSR 2024

Nocne oblicze finału The Tall Ships Races 2024 w Szczecinie. Bulwary tętnią życiem

Finał regat The Tall Ships Races 2024 w Szczecinie to największe wydarzenie plenerowe tego lata, które przyciąga tłumy mieszkańców i turystów. To jednak nie tylko podziwianie i zwiedzanie pięknych żaglowców czy rejsy po Odrze, ale także liczne wydarzenia towarzyszące. Gdy zapada zmierzch, nabrzeża zmieniają się w wielkie centrum rozrywki.