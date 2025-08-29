Niezwykłe odkrycie w stoczniowej świetlicy. Skarb ukryty pod podłogą przetrwał ponad 40 lat

Grzegorz Kluczyński
2025-08-29 8:41

Niesamowite znalezisko w historycznej świetlicy Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. Podczas nagrywania podcastu historycznego odkryto ukryte dokumenty z czasów „Solidarności”. Wśród nich uchwałę Komitetu Zakładowego „Solidarności” dotyczące pomocy milicjantom oraz datki na założenie przez nich wolnych związków zawodowych. Dokument odręcznie napisał Andrzej Milczanowski, jeden z liderów antykomunistycznej opozycji.

Stocznia Szczecińska

i

Autor: Grzegorz Kluczyński
Tajemnice Stoczni Szczecińskiej

- Na znalezisko natrafiliśmy podczas nagrywania kolejnego odcinka podcastu historycznego. Gdy ustawiliśmy kamerę i światło za sceną, to wpadło ono do pomieszczenia technicznego. Wówczas zauważyliśmy właz w podłodze do czegoś na kształt piwniczki pod pomieszczeniem technicznym w zabytkowej świetlicy – opowiada Paweł Domański, kierownik Wydziału Wystaw Stałych w Centrum Solidarności „Stocznia”.

Historyczna świetlica to miejsce, gdzie w 1980 roku obradował Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, podpisano Porozumienia Sierpniowe, ale także miejsce aresztowania jedenastu przywódców strajku okupacyjnego, który miał miejsce w stanie wojennym.

Ukryte skarby "Solidarności"

Wśród znalezisk znajduje się m.in. skrzynka, skarbonka, do której wrzucano datki na założenie Wolnych Związków Zawodowych w Milicji Obywatelskiej. Była tam też uchwała Komitetu Zakładowego „Solidarności” w Stoczni Szczecińskiej mówiąca o tym, że stoczniowcy będą pomagali ukrywającym się tam milicjantom.

- Milicjanci w roku 1981 również chcieli założyć swoje wolne związki zawodowe, więc udali się po pomoc do związków zawodowych, czyli poszli właśnie do „Solidarności” Stoczni Szczecińskiej, ponieważ tutaj czuli się bezpiecznie – dodaje Paweł Domański.

Przetrwały ponad 40 lat

Dokumenty ukryto po pacyfikacji strajku w Stoczni Szczecińskiej i aresztowaniu Andrzeja Milczanowskiego. W takim stanie przetrwały do dnia dzisiejszego. Po dokładnym przejrzeniu, zabezpieczeniu i obróbce konserwatorskiej trafią na wystawę poświęconą rocznicy pacyfikacji strajku w Stoczni Szczecińskiej z okresu stanu wojennego.

SENSACYJNE ODKRYCIE
ODKRYCIE
STOCZNIA SZCZECIŃSKA
SOLIDARNOŚĆ