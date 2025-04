Na pograniczu

Niemieckie media apelują: "Jedźcie do Polski!". Można naprawdę sporo zaoszczędzić!

Niemcy bez wątpienia nam tego zazdroszczą! W ostatnim czasie nasi zachodni sąsiedzi coraz częściej narzekają na drożyznę, co skłania ich do ograniczenia wydatków i większej uwago podczas zakupów. Okazuje się, że mieszkańcy wschodnich landów mogą sporo zaoszczędzić, dzięki bliskości polskiej granicy. Nawet tutejsze media zachęcają swoich obywateli do wyjazdów do Polski. Co mogą na tym zyskać?